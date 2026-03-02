В Екатеринбурге задержали подозреваемых в серии краж автомобилей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В столице Урала сотрудники уголовного розыска задержали двоих местных жителей, которых подозревают в хищении трёх иномарок. Украденные машины возвращены владельцам, а фигуранты арестованы, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.По данным полиции, первые заявления о пропаже автомобилей начали поступать в январе 2026 года. Так, 16 января неизвестные похитили Hyundai Solaris, припаркованный на улице Щербакова. Спустя неделю аналогичная машина исчезла с улицы Волгоградской. Владельцы обнаружили пропажу не сразу, автомобили долгое время не использовались и стояли под слоем снега.В ходе оперативных мероприятий сыщики установили личности предполагаемых похитителей. Их задержали 22 февраля при попытке угона очередной машины, занесённого снегом Ford Focus, припаркованного у ТЦ «Дирижабль». По версии следствия, подозреваемые вскрыли автомобиль и вывезли его на улицу Самолётную, где были задержаны с поличным.Фигурантами дела стали мужчины 1980 и 1985 годов рождения. Один ранее был судим за самоуправство, второй за незаконный оборот наркотиков. Оба дали признательные показания.Как установили следователи, старший из подозреваемых владеет бизнесом по прокату автомобилей, а второй недавно устроился к нему на работу. По версии полиции, мужчины выбирали машины, которые долгое время стояли без движения, изготавливали фиктивные документы о праве собственности и вызывали специалиста по вскрытию автомобилей. Представляя поддельные бумаги, они просили открыть якобы купленную машину и изготовить ключ. После этого злоумышленники погружали автомобиль на эвакуатор и вывозили его.Один из похищенных Hyundai нашли на территории Академического района, второй в гаражном боксе, принадлежащем одному из задержанных. Машину уже подготовили к продаже, однако реализовать её подозреваемые не успели.В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ, кража в особо крупном размере. Они заключены под стражу. Мероприятие для возрастной категории 18+