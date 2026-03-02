В «Коляда-театре» пройдет премьера спектакля, ради которого Николай Коляда сбежал из больницы

Семь дней назад Николай Владимирович уехал на скорой, сбежал из больницы, вернулся и доделал до конца этот спектакль. До поклона. Мы ничего не делали, ничего не трогали. Шесть дней назад его увезли в реанимацию, и мы прогоняли сами и поэтому так. Сегодня вечером премьера, завтра премьера, мы продолжаем работать, приятного просмотра, спасибо!



— сказал Ягодин

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию