В «Коляда-театре» пройдет премьера спектакля, ради которого Николай Коляда сбежал из больницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Актёр Олег Ягодин рассказал перед предпремьерным показом, что драматург Николай Коляда семь дней назад был срочно госпитализирован, но вернулся и завершил постановку до поклона.
На официальной странице «Коляда-театре» опубликовали сообщение о том, что все запланированные спектакли пройдут по расписанию. Зрители приносят цветы к зданию театра. Мероприятие для возрастной категории 18+
Семь дней назад Николай Владимирович уехал на скорой, сбежал из больницы, вернулся и доделал до конца этот спектакль. До поклона. Мы ничего не делали, ничего не трогали. Шесть дней назад его увезли в реанимацию, и мы прогоняли сами и поэтому так. Сегодня вечером премьера, завтра премьера, мы продолжаем работать, приятного просмотра, спасибо!
— сказал Ягодин
