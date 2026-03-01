Возрастное ограничение 18+
Суд Екатеринбурга заключил под стражу 16-летнего юношу по делу о попытке поджога на ж/д станции
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения несовершеннолетнему, обвиняемому в покушении на теракт. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
По версии следствия, в феврале на станции «Екатеринбург-Сортировочный» и участке перегона «Палкино» Свердловской железной дороги неизвестные пытались поджечь пункт параллельного соединения, предназначенный для электроснабжения контактной сети железнодорожного полотна. Вскоре был задержан 16-летний юноша, который, по данным следствия, действовал под руководством куратора за обещанное вознаграждение.
С учетом обстоятельств инкриминируемого деяния и данных, характеризующих личность, в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 24 апреля 2026 г. включительно,
— сообщает пресс-служба
