Почтового оператора в Екатеринбурге оштрафовали на миллион рублей за выдачу посылок
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская транспортная прокуратура оштрафовала почтового оператора на крупную сумму за нарушение таможенных правил. Главной претензией к почтовикам была незаконность выдачи ряда посылок.
Ведомство провело проверку исполнения законодательства в одном из почтовых отделений Екатеринбурга. Выяснилось, что в сентябре 2025 года сотрудники выдали клиентам международные отправления без необходимого разрешения. Речь идёт о посылках со стоматологической продукцией, которые прибыли из-за границы. На тот момент груз ещё находился под таможенным контролем и выдавать его без санкции таможни было незаконно. В связи с этим транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.
Действия оператора квалифицировали по части 1 статьи 16.9 КоАП РФ. Данная норма предусматривает ответственность за выдачу товаров, находящихся под таможенным контролем. По итогам рассмотрения материалов компании были назначены штрафы. Общая сумма взысканий составила 1 миллион 50 тысяч рублей.
