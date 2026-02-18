Почти 10 миллионов пассажиров за три года воспользовались «наземным метро» Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Администрация Свердловской железной дороги опубликовала любопытные цифры. Оказывается, за три года работы единого городского тарифа в Екатеринбургской агломерации местными электричками воспользовалось почти 10 миллионов пассажиров.Система ЕГТ была запущена 24 февраля 2023 года. Благодаря ей электрички стали полноценной частью общественного транспорта уральской столицы. С тех пор ежедневно услугами «наземного метро» пользуются около 9,8 тысячи человек. Пассажиропоток на этих маршрутах вырос почти на треть.Самыми востребованными направлениями стали маршруты, связывающие спальные районы с центром. В топ-5 популярных направлений вошли участки Компрессорный Завод – Первомайская и Шарташ – Екатеринбург-Пассажирский. Высоким спросом также пользуются маршруты из Кольцово и Арамиля до станции Первомайская. Замыкает пятёрку лидеров направление Северка – Екатеринбург-Пассажирский.Сегодня в Екатеринбургскую агломерацию входят 48 железнодорожных станций, где действует единый тариф. Для пассажиров разработано 133 различных маршрута следования и со временем число их будет расти.