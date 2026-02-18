Возрастное ограничение 18+
В Кировграде опекуна признали виновным в хищении 1,4 миллиона рублей у ребёнка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Кировградский городской суд вынес приговор местной жительнице, признав её виновной в хищении средств со счёта опекаемой ею девочки 2018 года рождения.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в феврале 2022 года женщина стала опекуном, исполняющим обязанности возмездно. Однако в 2024 году она начала снимать поступавшие на счёт ребёнка алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты, не имея на это разрешения органов опеки и попечительства. Так, за год она сняла более 1,4 миллиона рублей.
Когда об этом стало известно, на женщину возбудили уголовное дело. Она вернула девочке деньги, но избежать ответственности не удалось. Суд признал её виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и назначил 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Известно, что уголовное дело в отношении её мужа, которому тоже вменяют вину, выделено в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в феврале 2022 года женщина стала опекуном, исполняющим обязанности возмездно. Однако в 2024 году она начала снимать поступавшие на счёт ребёнка алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты, не имея на это разрешения органов опеки и попечительства. Так, за год она сняла более 1,4 миллиона рублей.
Когда об этом стало известно, на женщину возбудили уголовное дело. Она вернула девочке деньги, но избежать ответственности не удалось. Суд признал её виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и назначил 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Известно, что уголовное дело в отношении её мужа, которому тоже вменяют вину, выделено в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Экс-директора «Столовой №41» признали виновной в хищении 80 млн при организации школьного питания
18 февраля 2026
18 февраля 2026
Экс-сотрудницу Ростехнадзора приговорили к лишению свободы за взятку в Екатеринбурге
20 февраля 2026
20 февраля 2026