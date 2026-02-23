Возрастное ограничение 18+
Морозы до -37°C прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются морозы до -29°C и до -37°C на крайнем севере региона. В Екатеринбурге до -20°C.
В четверг, 26 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -23...-18°C, на севере до -28°C, на крайнем юге до -13°C; днём -19...-14°C, на юге до -9°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью -20...-18°C, небольшой снег; днём -15...-13°C, без существенных осадков. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 27 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью на юго-западе до -20...-15°C, на севере -29...-24°C, на востоке и крайнем севере -37...-32°C; днём -16...-11°C, на крайнем юго-западе до -6°C, на севере и востоке до -21°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге ночью -20...-18°C, днём -14...-12°С, небольшой снег. Ветер 3-8 м/сек.
