Сибирь и Урал в кино оставляют больше всего впечатлений у екатеринбуржцев
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Почти половина жителей уральской столицы – 45% – остаются под впечатлением от фильмов и сериалов, снятых в Сибири. Ещё 40% в восторге от сцен, снятых на Урале. Это выяснили аналитики «Авито Путешествий» и сервиса «КИОН», опросив 10 000 россиян.
В целом Сибирь отмечали 37% опрошенных. Ещё по 30% голосов отдали регионам Северного Кавказа и Южного округа, 27% – Северо-Западному округу (Ленинградская и Мурманская области, Карелия и другие), 24% – Дальневосточному, 18% – Центральному округу (Московская, Тульская, Курская и другие), 14% – Приволжскому (Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область и другие). Урал назвали только 12%.
По данным площадок, фильмы и сериалы нередко становятся источником вдохновения при выборе направлений новых туристических поездок.
По словам коммерческого директора «Авито Путешествий» Владиславы Сакиной, экранный образ территории формирует эмоциональное желание поехать, чтобы прочувствовать её характер.
Говоря о месте действия в кино или сериале, большая часть опрошенных хотели бы увидеть локальные пейзажи (38%), местные традиции и праздники, панорамы городов и деревень (по 17%), быт жителей (11%). Местная флора и фауна не столь интереса зрителям – за неё проголосовали 9% опрошенных.
Познакомившись с событиями на экране, 40% хотели бы отправиться в это же место со второй половинкой, по 16% – с детьми или друзьями, 12% – с родителями или другими родственниками, 9% – в одиночку. Треть хотела бы остановиться в отеле, каждый пятый – в посуточной квартире, чуть меньше (18%) – в гостевом доме. Прочие варианты (хостелы, глэмпинги, турбазы) менее популярны, но тоже имеют своих клиентов.
Отмечается, что исследование было приурочено к премьере продолжения сериала «КИОН» «Черное солнце», в эпизодах которого показаны виды Ленинградской области и Краснодарского края.
«В ходе опроса выяснилось, что для каждого пятого россиянина именно созданная в картине атмосфера места – главный повод, чтобы лично посетить локацию. Это второй по значимости мотиватор после желания увидеть уникальные природные явления, такие как северное сияние, белые ночи или гейзеры и вулканы»,
– рассказали исследователи.
«Атмосфера места, созданная в фильмах и сериалах, по популярности значительно опережает такие факторы, как гастрономия, исторические корни или возможность увидеть редких животных. Это означает, что экранный образ территории формирует устойчивое эмоциональное желание поехать – зрителю важно не просто увидеть локацию, а прочувствовать её характер, ритм и настроение. И именно кино помогает этому образу закрепиться и превратиться в реальный маршрут»,
– сказала Владислава Сакина.
Отмечается, что исследование было приурочено к премьере продолжения сериала «КИОН» «Черное солнце», в эпизодах которого показаны виды Ленинградской области и Краснодарского края.
