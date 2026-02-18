Сибирь и Урал в кино оставляют больше всего впечатлений у екатеринбуржцев





Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Почти половина жителей уральской столицы – 45% – остаются под впечатлением от фильмов и сериалов, снятых в Сибири. Ещё 40% в восторге от сцен, снятых на Урале. Это выяснили аналитики «Авито Путешествий» и сервиса «КИОН», опросив 10 000 россиян.В целом Сибирь отмечали 37% опрошенных. Ещё по 30% голосов отдали регионам Северного Кавказа и Южного округа, 27% – Северо-Западному округу (Ленинградская и Мурманская области, Карелия и другие), 24% – Дальневосточному, 18% – Центральному округу (Московская, Тульская, Курская и другие), 14% – Приволжскому (Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область и другие). Урал назвали только 12%.По данным площадок, фильмы и сериалы нередко становятся источником вдохновения при выборе направлений новых туристических поездок.По словам коммерческого директора «Авито Путешествий» Владиславы Сакиной, экранный образ территории формирует эмоциональное желание поехать, чтобы прочувствовать её характер.Говоря о месте действия в кино или сериале, большая часть опрошенных хотели бы увидеть локальные пейзажи (38%), местные традиции и праздники, панорамы городов и деревень (по 17%), быт жителей (11%). Местная флора и фауна не столь интереса зрителям – за неё проголосовали 9% опрошенных.Познакомившись с событиями на экране, 40% хотели бы отправиться в это же место со второй половинкой, по 16% – с детьми или друзьями, 12% – с родителями или другими родственниками, 9% – в одиночку. Треть хотела бы остановиться в отеле, каждый пятый – в посуточной квартире, чуть меньше (18%) – в гостевом доме. Прочие варианты (хостелы, глэмпинги, турбазы) менее популярны, но тоже имеют своих клиентов.Отмечается, что исследование было приурочено к премьере продолжения сериала «КИОН» «Черное солнце», в эпизодах которого показаны виды Ленинградской области и Краснодарского края. Мероприятие для возрастной категории 18+