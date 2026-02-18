Возрастное ограничение 18+
Водитель с более чем 80 неоплаченными штрафами попал в «Паутину» свердловской ГИБДД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области сотрудники ГИБДД остановили водителя, обнаруженного информационно-аналитической системой «Паутина». Алгоритмы показали, что у автомобилиста более 80 неоплаченных штрафов, и госавтоинспекторы решили его проверить.
Выяснилось, что мужчина занимает руководящий пост в одной из местных компаний, и свыше 60 неоплаченных штрафов из общего числа были вынесены в отношении организации. Водитель признался, что знал о задолженности, и объяснил, что не оплачивал штрафы из-за проблем с деньгами.
Теперь ему грозит административное дело по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и наложение штрафа в двухкратном размере от суммы неоплаченных штрафов.
Выяснилось, что мужчина занимает руководящий пост в одной из местных компаний, и свыше 60 неоплаченных штрафов из общего числа были вынесены в отношении организации. Водитель признался, что знал о задолженности, и объяснил, что не оплачивал штрафы из-за проблем с деньгами.
Теперь ему грозит административное дело по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и наложение штрафа в двухкратном размере от суммы неоплаченных штрафов.
«Для составления соответствующих материалов гражданин вызван в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– рассказали в областной УГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Пышме остановили подростка на скутере
18 февраля 2026
18 февраля 2026