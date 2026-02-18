Водитель с более чем 80 неоплаченными штрафами попал в «Паутину» свердловской ГИБДД





– рассказали в областной УГИБДД. «Для составления соответствующих материалов гражданин вызван в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области сотрудники ГИБДД остановили водителя, обнаруженного информационно-аналитической системой «Паутина». Алгоритмы показали, что у автомобилиста более 80 неоплаченных штрафов, и госавтоинспекторы решили его проверить.Выяснилось, что мужчина занимает руководящий пост в одной из местных компаний, и свыше 60 неоплаченных штрафов из общего числа были вынесены в отношении организации. Водитель признался, что знал о задолженности, и объяснил, что не оплачивал штрафы из-за проблем с деньгами.Теперь ему грозит административное дело по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и наложение штрафа в двухкратном размере от суммы неоплаченных штрафов.Мероприятие для возрастной категории 18+