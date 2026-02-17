Возрастное ограничение 18+
Алапаевский суд на 70 суток приостановил «Алексеевское реальное училище»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Алапаевский городской суд приостановил деятельность Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Алексеевское реальное училище» на 70 суток из-за антисанитарии.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 16 декабря 2025 года прокуратура проверяла училище и обнаружила грубые нарушения санитарных норм.
Среди них – несоблюдение правил гигиены: посуду мыли в раковине, у персонала не было одноразовых перчаток, кулеры с водой оказались грязными. У сотрудников отсутствовали медицинские книжки. В помещениях царили грязь и пыль, чистое белье хранилось вместе с грязным, дезинфицирующие средства не имели выделенного места, а оборудованной контейнерной площадки для мусора не было. Ещё одним нарушением стало привлечение детей к уборке санузлов и душевых – это запрещено законом.
«Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришёл к выводу о виновности АНОО "Алексеевское реальное училище" в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3 и 6.35 КоАП РФ. Деятельность заведения приостановлена на срок 70 суток»,
– сообщили в пресс-службе.
17 февраля 2026
