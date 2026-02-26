В Свердловской области 21 человека обвиняют в хищении 1,4 миллиона рублей под видом комиссии при аренде





рассказали в прокуратуре. «Соучастники сообщали клиентам о том, что контактные данные будут предоставлены только после заключения с агентством договора и внесения комиссии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская прокуратура утвердила обвинение по делу о хищении 1,4 миллиона у 412 человек под видом комиссии при аренде жилья.Обвиняемыми по делу проходят 21 человек – 4 мужчин и 17 женщин. Им инкриминируют пункт 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре Свердловской области.По версии следствия, с июня 2016 года по март 2019 участники «банды» размещали в интернете объявления о сдаче разных объектов недвижимости в аренду по всей стране с ценой, которая всегда была ниже рыночной, несмотря на наличие удобств – мебели, бытовой техники и свежего косметического ремонта. Однако получить контакт собственника желающие снять жильё не могли.Потерпевшие соглашались на заявленные условия, но в итоге оставались без денег и без жилья. Само «агентство» постоянно меняло офис. Организовал эту схему житель Екатеринбурга.Сообщается, что сейчас на имущество фигурантов уголовного дела наложен арест на сумму свыше 4,4 миллиона рублей.Рассматривать дело будет Кировский районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+