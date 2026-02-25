Возрастное ограничение 18+
За «цветную» воду в Лесном оштрафовали «Т Плюс»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил в силе штраф для ПАО «Т Плюс» за нарушение санитарных норм в Лесном.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов области, цветность воды, взятой с насосной станции города, превышала допустимый уровень более чем в четыре раза.
Городской суд Лесного оштрафовал компанию на 20 тысяч рублей. Организация обжаловала решение, но безуспешно.
Представитель «Т Плюс» настаивал на невиновности компании, ссылаясь на весенний паводок и деятельность третьих лиц вблизи водохранилища. Однако суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для отмены постановления: эти обстоятельства, по мнению суда, не снимают с организации ответственность за качество воды.
«Лабораторные исследования показали, что отобранный образец не соответствует требованиям СанПиНа по органолептическому показателю "цветность». Согласно экспертному заключению, зафиксированный показатель составил 87,9 градусов при допустимой норме не более 20»,
– сказали в пресс-службе.
Представитель «Т Плюс» настаивал на невиновности компании, ссылаясь на весенний паводок и деятельность третьих лиц вблизи водохранилища. Однако суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для отмены постановления: эти обстоятельства, по мнению суда, не снимают с организации ответственность за качество воды.
