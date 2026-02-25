За «цветную» воду в Лесном оштрафовали «Т Плюс»

– сказали в пресс-службе.

«Лабораторные исследования показали, что отобранный образец не соответствует требованиям СанПиНа по органолептическому показателю "цветность». Согласно экспертному заключению, зафиксированный показатель составил 87,9 градусов при допустимой норме не более 20»,