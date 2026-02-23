За праздничные выходные в Екатеринбурге задержали 16 пьяных водителей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги профилактического рейда «Безопасная дорога». Мероприятие проходило на улицах города с 20 по 23 февраля и призвано было пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.В рамках «Безопасной дороги» инспекторы особое внимание уделяли выявлению нетрезвых водителей за рулём. За четыре дня профилактической работы сотрудники ГИБДД остановили 16 водителей, которые управляли машинами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 8 автомобилистов привлечены к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.Рейд также выявил тех, кто вообще не имел прав на управление транспортом. Инспекторы задержали 19 водителей, севших за руль без соответствующего удостоверения. Ещё трое оказались ранее лишёнными водительских прав по решению суда.В отношении трёх водителей сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Причиной стала повторная езда в состоянии опьянения. Для таких нарушителей законом предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность. «Дебютантов» тоже ждёт серьёзное наказание. Штраф за езду в пьяном виде составляет 45 тысяч рублей. Нарушитель также лишается прав на срок от полутора до двух лет. Мероприятие для возрастной категории 18+