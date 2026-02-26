СК проводит проверку из-за жалоб на добычу хромовой руды в Свердловской области





– говорится в сообщении информационного центра СК. «Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. Указанная ситуация освещалась в СМИ и социальных сетях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области СК проверяет предприятие, занимающееся добычей хромовой руды на карьере вблизи посёлка Асбестовский.По данным ведомства, при выпадении осадков и порывах ветра вредные вещества попадают на участки местных жителей и в реку Водяновка, что приводит к загрязнению почв и водных ресурсов.Ситуацией также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю свердловского СК Богдану Францишко возбудить уголовное дело и подготовить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Мероприятие для возрастной категории 18+