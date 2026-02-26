Возрастное ограничение 18+
СК проводит проверку из-за жалоб на добычу хромовой руды в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области СК проверяет предприятие, занимающееся добычей хромовой руды на карьере вблизи посёлка Асбестовский.
По данным ведомства, при выпадении осадков и порывах ветра вредные вещества попадают на участки местных жителей и в реку Водяновка, что приводит к загрязнению почв и водных ресурсов.
Ситуацией также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю свердловского СК Богдану Францишко возбудить уголовное дело и подготовить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
«Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. Указанная ситуация освещалась в СМИ и социальных сетях»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
