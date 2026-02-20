Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области продолжают проверять коров после случая пастереллёза
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что ветеринары продолжают проверять коров после случая пастереллёза, а власти помогают производителям сырого молока, лишённых возможности поставлять сырье за пределы региона из-за карантина.
Кооператив «Баженовский», у которого возникли проблемы с реализацией сырья, теперь поставляет молоко на Серовский городской молочный завод, дополнили в ДИПе. Ранее в СМИ публиковали видео, на котором производитель сливает в землю 26 тонн молока после введения карантина.
Ожидается, что ситуация с вывозом сырого молока в соседние регионы стабилизируются, как только завершатся обследования животных – осмотр крупнорогатого скота продолжается по всему региону.
«Оперативно были достигнуты договоренности с местными предприятиями по переработке дополнительных 500 тонн молока в сутки. Ирбитский, Кушвинский, Полевской, Богдановичский, Талицкий, Серовский заводы увеличили объемы приема молока-сырья до 150%. Мы работаем адресно с каждым производителем молока»,
– заявила глава регионального МинАПК Анна Кузнецова.
