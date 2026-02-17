Возрастное ограничение 18+
Выставка орхидей пройдёт в екатеринбургском Дендропарке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 по 9 марта в теплице Дендрологического парка на улице 8 Марта пройдёт фестиваль орхидей.
На официальном городском портале сообщается, что на выставке покажут около 100 видов орхидей.
На официальном городском портале сообщается, что на выставке покажут около 100 видов орхидей.
«Фестиваль будет работать по будням с 12.00 до 20.00, по выходным — с 10.00 до 20.00. Для детей, студентов и пенсионеров предусмотрены льготные билеты»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в мэрии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге откроется выставка к юбилею Агнии Барто
17 февраля 2026
17 февраля 2026
Эхо «Кинопробы» донесётся до Дома Кино в Екатеринбурге
18 февраля 2026
18 февраля 2026