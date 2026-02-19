Возрастное ограничение 18+
СК сообщил о смерти пенсионерки спустя несколько дней после избиения в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области возбудили уголовное дело в связи со смертью пенсионерки, которая скончалась спустя несколько дней после избиения.
По данным Следственного комитета, на женщину напали в её собственном доме. Ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин.
По данным Следственного комитета, на женщину напали в её собственном доме. Ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин.
«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в Следкоме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после жалоб родителей на поставщика школьного питания
19 февраля 2026
19 февраля 2026
Стали известны личности погибших в пожаре в Пригородном районе
21 февраля 2026
21 февраля 2026