Сбежавший псих снова отправится лечиться после нападения на полицейских в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле суд отправил на принудительное лечение местного жителя, напавшего на сотрудников полиции. Ранее он уже лечился в психиатрическом стационаре, откуда сбежал.В прошлом году, 13 ноября, в Ленинском районе Нижнего Тагила стражи порядка остановили группу граждан для проверки документов. Один из мужчин оказал активное сопротивление и ударил полицейского предметом, похожим на оружие. Позже выяснилось, что это был сигнальный пистолет. В ходе задержания у нападавшего также обнаружили и изъяли наркотические средства. Объём найденного вещества был квалифицирован как значительный.При дальнейшей проверке личности мужчины вскрылись новые обстоятельства. Оказалось, что с сентября 2025 года он находился в федеральном розыске, так как совершил побег из психиатрического стационара, где проходил принудительное лечение по решению суда.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти. Ему также инкриминировали незаконное хранение наркотиков. Однако в ходе следствия была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты диагностировали у него хроническое психическое расстройство. Эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступлений он не мог отдавать отчёт своим действиям. На этом основании мужчина был признан невменяемым.Дело рассматривал Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Изучив все материалы, суд освободил подсудимого от уголовной ответственности. Вместо этого к нему применены принудительные меры медицинского характера. Мужчина будет возвращён в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.На данный момент постановление суда ещё не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+