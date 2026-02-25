Возрастное ограничение 18+
Свердловский Роспотребнадзор сообщил о 32 тысячах новых случаях ОРВИ и гриппа
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за неделю зарегистрировали 32 тысячи новых случаев ОРВИ и гриппа, из которых половина – 16 тысяч – в Екатеринбурге.
Сообщается, что 60% заболевших – дети.
Неделю назад ведомство фиксировало 34 тысячи случая болезни, что также было ниже уровня средних многолетних значений.
«Это меньше, чем на прошлой неделе, на 6% и ниже среднего многолетнего уровня на 12,5%»,
– отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Неделю назад ведомство фиксировало 34 тысячи случая болезни, что также было ниже уровня средних многолетних значений.
