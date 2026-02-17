Сильный снегопад в Свердловской области осложнил движение на региональных трассах

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Обильный снегопад и метель осложнили дорожную обстановку в Свердловской области. Покрытие заметает снегом, видимость на трассах снижена, на отдельных участках образуются переметы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.По данным ведомства, в таких условиях сцепление колес с дорогой ухудшается, тормозной путь увеличивается, возрастает риск заносов. Водителям рекомендуют выбирать пониженную скорость, избегать резких ускорений и торможений, аккуратно работать рулем. На участках с рыхлым снегом и колейностью следует двигаться особенно осторожно и соблюдать увеличенную дистанцию.Пешеходам напоминают, что в снегопад автомобиль останавливается медленнее, а водители могут не сразу заметить человека на проезжей части. Переходить дорогу следует только убедившись, что транспорт остановился. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы.Из-за непогоды личный состав Госавтоинспекции Свердловской области переведен на усиленный режим службы. Экипажи ДПС работают на региональных и федеральных трассах и оказывают помощь участникам движения. Мероприятие для возрастной категории 18+