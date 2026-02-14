Возрастное ограничение 18+
Египетская авиакомпания Nesma Airlines запускает рейсы из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Фото: Nesma Airlines
Египетская авиакомпания Nesma Airlines запускает рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. С 5 марта самолётами Airbus A-320 авиакомпании можно будет улететь в Хургаду по четвергам и воскресеньям, а с 7 марта Nesma Airlines начнёт выполнять рейсы из Кольцово в Шарм-эш-Шейх на самолётах Airbus A-321, вылетая на известный курорт два раза в 10-11 дней по вторникам и субботам, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
В релизе Nesma Airlines называют саудовской авиакомпанией, однако на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) страной её базирования указан Египет, штаб-квартира находится в Каире. Саудовское подразделение прекратило свою работу ещё в 2020 году. Исторически, впрочем, компания связана с Саудовской Аравией — она была создана саудовской компанией Nesma Group. В 2022 году авиакомпания полностью перешла к египетскому инвестору, в конце 2025 года он анонсировал грядущий ребрендинг под названием FlyPlus. Сейчас Nesma Airlines уже выполняет авиарейсы на египетские курорты из Москвы, Сочи и Минеральных Вод. Мероприятие для возрастной категории 18+
В релизе Nesma Airlines называют саудовской авиакомпанией, однако на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) страной её базирования указан Египет, штаб-квартира находится в Каире. Саудовское подразделение прекратило свою работу ещё в 2020 году. Исторически, впрочем, компания связана с Саудовской Аравией — она была создана саудовской компанией Nesma Group. В 2022 году авиакомпания полностью перешла к египетскому инвестору, в конце 2025 года он анонсировал грядущий ребрендинг под названием FlyPlus. Сейчас Nesma Airlines уже выполняет авиарейсы на египетские курорты из Москвы, Сочи и Минеральных Вод. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из Екатеринбурга запустят прямые чартерные рейсы в Катар
14 февраля 2026
14 февраля 2026