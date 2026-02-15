Возрастное ограничение 18+
Два человека погибли при пожарах в Свердловской области за сутки
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидированы восемь пожаров, пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
В селе Новопаньшино Горноуральского муниципального округа на улице Ленина сгорели кровля и перекрытие частного дома, повреждены стены и имущество. Площадь возгорания составила 94 квадратных метра. В результате пожара погибли два человека. Огонь был ликвидирован за 78 минут, к тушению привлекались шесть огнеборцев и три единицы техники. Причину происшествия устанавливают дознаватели МЧС России.
Еще один пожар произошел в муниципальном округе Краснотурьинск на улице Карла Маркса. Там повреждены внутренняя отделка и имущество гаража на площади 24 квадратных метра. Мужчина получил отравление продуктами горения, его доставили в медицинское учреждение. Возгорание ликвидировали за 22 минуты, на месте работали девять специалистов и две единицы техники. Обстоятельства случившегося также выясняют дознаватели.
По данным МЧС России по Свердловской области, в 24% случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Короткое замыкание электропроводки и нарушение правил безопасности при эксплуатации печей привели к возгораниям в 12% случаев. Мероприятие для возрастной категории 18+
В селе Новопаньшино Горноуральского муниципального округа на улице Ленина сгорели кровля и перекрытие частного дома, повреждены стены и имущество. Площадь возгорания составила 94 квадратных метра. В результате пожара погибли два человека. Огонь был ликвидирован за 78 минут, к тушению привлекались шесть огнеборцев и три единицы техники. Причину происшествия устанавливают дознаватели МЧС России.
Еще один пожар произошел в муниципальном округе Краснотурьинск на улице Карла Маркса. Там повреждены внутренняя отделка и имущество гаража на площади 24 квадратных метра. Мужчина получил отравление продуктами горения, его доставили в медицинское учреждение. Возгорание ликвидировали за 22 минуты, на месте работали девять специалистов и две единицы техники. Обстоятельства случившегося также выясняют дознаватели.
По данным МЧС России по Свердловской области, в 24% случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Короткое замыкание электропроводки и нарушение правил безопасности при эксплуатации печей привели к возгораниям в 12% случаев. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
При пожаре на сысертской конюшне погиб человек
12 февраля 2026
12 февраля 2026