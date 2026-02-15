Два человека погибли при пожарах в Свердловской области за сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидированы восемь пожаров, пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.В селе Новопаньшино Горноуральского муниципального округа на улице Ленина сгорели кровля и перекрытие частного дома, повреждены стены и имущество. Площадь возгорания составила 94 квадратных метра. В результате пожара погибли два человека. Огонь был ликвидирован за 78 минут, к тушению привлекались шесть огнеборцев и три единицы техники. Причину происшествия устанавливают дознаватели МЧС России.Еще один пожар произошел в муниципальном округе Краснотурьинск на улице Карла Маркса. Там повреждены внутренняя отделка и имущество гаража на площади 24 квадратных метра. Мужчина получил отравление продуктами горения, его доставили в медицинское учреждение. Возгорание ликвидировали за 22 минуты, на месте работали девять специалистов и две единицы техники. Обстоятельства случившегося также выясняют дознаватели.По данным МЧС России по Свердловской области, в 24% случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Короткое замыкание электропроводки и нарушение правил безопасности при эксплуатации печей привели к возгораниям в 12% случаев. Мероприятие для возрастной категории 18+