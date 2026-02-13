Возрастное ограничение 18+
На трассе Пермь – Екатеринбург ограничили движение после столкновения шести грузовиков и легковушки
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Нижнесергинском районе временно ограничили движение на федеральной автодороге Р-242 «Пермь – Екатеринбург» из за массового ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Сегодня на 258 километре трассы столкнулись шесть грузовых автомобилей и один легковой. В направлении Перми движение было перекрыто на участке с 259 по 266 километр. Позже движение на 258 километре федеральной трассы восстановили по одной полосе.
Объезд организовали через поселок Киргишаны с выездом в сторону Бисерти и возвращением на 258 километр автодороги. По данным ведомства, в результате аварии пострадавших нет.
