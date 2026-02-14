В Свердловской области запускают спартакиаду для молодых семей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявлен набор участников на спартакиаду «Семья в движении», которая станет первым этапом проекта «Академия молодой семьи» в 2026 году. Подать заявку на участие можно до 20 февраля.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, участвовать могут семьи с детьми и без них, если возраст одного из супругов не превышает 35 лет. В программу соревнований включены мини-гольф, баскетбол, волейбол, пионербол, перетягивание каната, лазертаг, а также упражнения на пресс и отжимания.Директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов заявил, что проект действует уже несколько лет и за это время объединил около 450 семей. По его словам, в рамках Академии проходят мероприятия в сфере спорта, творчества, образования и патриотического воспитания, а участники формируют региональное сообщество молодых семей.Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил государственную программу развития молодежной политики и патриотического воспитания. На ее реализацию в 2025–2030 годах предусмотрено финансирование в размере 3,3 млрд рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+