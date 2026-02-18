Возрастное ограничение 18+

Поликлиники и стационары Нижнего Тагила планируют перейти на новую модель управления

13.13 Суббота, 21 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минздрав Свердловской области совместно с руководителями медучреждений представил план преобразования системы здравоохранения Нижнего Тагила. Решения разрабатывались около полугода, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В городе планируют создать Нижнетагильскую областную больницу, которая объединит Городскую больницу №1, Городскую больницу №4 и Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш». В новой структуре сосредоточат действующие медицинские технологии и обеспечат непрерывную работу диагностического оборудования. Также рассматривается возможность создания городского травматологического центра.

Городские поликлиники №3 и №4 вместе с Горноуральской районной поликлиникой объединят в Нижнетагильскую областную поликлинику. Планируется выстроить единую маршрутизацию пациентов и равномерно распределить нагрузку на флюорографы, маммографы и компьютерные томографы. Прием узких специалистов организуют по графику, срок ожидания планируют сократить до двух недель. В структуре появятся отделение неотложной помощи с режимом работы до 22.00 и единый кол-центр.

Отдельным решением станет объединение женских консультаций при больницах №1 и №4 под управлением Демидовской больницы, где действует перинатальный центр. Как пояснила заместитель губернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, изменения затронут управленческую модель, при этом медицинские учреждения продолжат работу на прежних площадках. Также предусмотрен рост окладов среднего медперсонала: для работников Горноуральской районной поликлиники они вырастут на 35,5%, а для сотрудников Городской поликлиники №3 — на 50,4%.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
