Квартал на Вторчермете в Екатеринбурге начнут застраивать по программе комплексного развития территории

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге стартовало строительство одного из крупнейших проектов комплексного развития территории (КРТ) в квартале улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и переулка Газорезчиков. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.Как сообщает администрация, с 2022 года в рамках программы КРТ принято 21 решение о развитии территорий, из которых 16 касаются жилой застройки. Общая площадь преобразований составляет 44,5 гектара, а градостроительный потенциал оценивается почти в 2 миллиона квадратных метров. Планируется расселение 116 многоквартирных домов, построенных преимущественно в первой половине XX века.На новой площадке предусмотрено строительство свыше 100 тысяч квадратных метров жилья. Проект включает благоустроенные дворы, велосипедные и пешеходные маршруты, системы видеонаблюдения, паркинги и объекты сервиса на первых этажах. Вместо недостроенного здания на улице Мусоргского, 6 планируют возвести детский сад на 225 мест. Полностью завершить проект рассчитывают до 2037 года. Мероприятие для возрастной категории 18+