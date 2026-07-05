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В музее во время ремонта обнаружили столетние кошачьи следы и решили их сохранить
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: It's My City
«Миру мур, котики. Вы знали, что коты — самые культурные? Порой они даже хулиганят красиво, чтобы оставить что-нибудь для будущих поколений. Но обо всём по порядку.
Для начала экстренные новости из Приморского края. В поселке Славянка была развернута целая операция по спасению трёх поросят. Диких. Нет, не от серого волка. Детёныши кабана провалились в двухметровый колодец, проломив деревянный настил. Произошло это все в непосредственной близости от завода, где делают… консервы. Хорошо, что рыбные. Законсервировались, так сказать, но, к счастью, ненадолго. “Странные звуки” из подземелья услышали неравнодушные жители и позвонили в ЕДДС. На место незамедлительно выехали председатель общественной организации охотников, бригада спасателей и врач-хирург местной ЦРБ, рассказали в местной администрации. “Кабанята активно сопротивлялись, пока люди работали над их спасением. Благодаря слаженной работе «освободителей» двух парнокопытных достали из колодца и благополучно вернули в привычную для них среду обитания. Третий поросенок забился в сливную трубу”, — рассказали в администрации. Спасатели решили выманить пятачка вкусняшками, а трубу — заблокировать. “План сработал, спустя сутки кабаненка подняли на поверхность”, — говорится в сообщении. Хирург на месте осмотрел пойманного малыша и установил, цитирую, “что это особь женского пола, повреждений не имеет и подлежит выпуску в дикую природу”. То есть главной паникершей, которая наделала там визгу и поставила всех на уши, оказалась девочка. И место скандала наверняка покинула молча, вильнув хвостиком и для порядка на что-нибудь обидевшись.
Добрые новости из Новороссийска. На днях коллеги рассказали, как собака помогла спасти редкую 46-летнюю (!) черепаху. Волонтёр, которая спасает животных, гуляла недалеко от дома со своей собакой. Внезапно пёс сильно заинтересовался чем-то в высокой траве и привел туда хозяйку. Оказалось, там находилась крупная черепаха Никольского (или средиземноморская черепаха), которая занесена в Красную книгу. У неё был поврежден панцирь, она не двигалась и нуждалась в помощи. Волонтёр связалась со специалистами и вскоре черепашке помогли, она находится в центре реабилитации и уже идёт на поправку, говорят коллеги. А я добавлю, что собака, которая не пробежала мимо и вовремя позвала помощь, заслуживает всяческих вкусных поощрений.
Новости звериной демографии. В Санкт-Петербурге в семье знаменитых эрмитажных котов пополнение — кошка по имени Графиня родила котят. Шестеро малышей появились на свет 9 июля: рыжий, бледно-рыжий с серебром, чёрный и три тёмных полосатика, рассказали в телеграм-канале Эрмитажа. Там добавили, что сейчас мама и малыши чувствуют себя отлично. И признались, что вообще-то вся эта история стала для них неожиданностью. “Через два-три месяца, когда котята окрепнут, привыкнут к лотку и им сделают все необходимые прививки, мы будем искать для них новую любящую семью”, — рассказали в канале музея. А подписчикам предложили придумать для котят имена (правда, пол малышей определить пока не удается). В комментариях уже предлагают такие варианты: Портрет, Пейзаж, Натюрморт, Картина, Кисточка, Палитра. Рыжего также предлагают назвать Ван Гог, а черного, конечно же, Малевич.
В продолжение темы культурных котиков — новости из Карелии. Там на днях открыли памятник карельскому бобтейлу. Это аборигенная, невероятно симпатичная порода кошек с короткими хвостиками, но свободолюбивым и независимым характером. “Карельский бобтейл — часть культурного наследия края, и теперь у него есть свое место в нашем городе. Надеюсь, что арт‑объект станет местом, куда захочется прийти, сфотографироваться, привести гостей”, — пишет на своей странице глава округа. Кс-кстати, судя по фотографиям, на церемонию открытия горожане пришли с котами и кошками. Те с важным видом культурно посидели на ручках.
И ещё одна новость для рубрики “культур-мяультур”. В Калининграде музейные работники во время реставрации обнаружили прямое доказательство того, что коты оставляют неизгладимый след в истории. “Во время работ на кровле бастиона «Литва», после снятия слоя земли, обнаружили отпечатки кошачьих лап, которым больше ста лет. Следы были оставлены на сыром растворе, а когда он затвердел, стали почти незаметны. После нанесения битумной мастики они вновь проявились отчётливо, будто появились вчера. Находку решили сохранить на кровле как молчаливое свидетельство эпохи”, — рассказали на странице Музея мирового океана. Ремонт и реставрацию памятника архитектуры XIX века начали год назад, и там уже находили разные интересные штуки. Например, в одном из каминов рабочие обнаружили старинные бутылки с таким же старинным содержимым и оригинальными этикетками. Не удивлюсь, если вслед за кошачьими следами там обнаружится и примус, и клетчатая кепка, и даже какая-нибудь рукопись…
И напоследок — коротко о событиях в мире рекордов. Недавно в США был обнаружен кот, у которого на лапах — 28 пальцев. Тоби, так зовут уникального красавца, был официально занесён в книгу рекордов Гиннеса. У кошек порой встречается многопалость, но не такая роскошечная. Хозяйка говорит, что в остальном ее обожаемый Тоби — самый обычный кот. Разве только прыгает, по ее мнению, лучше остальных. А еще на стрижку когтей уходит больше времени и, уверена, моральных страданий. А мне вот подумалось: эх, такими бы лапищами да по свежему раствору! Красота! Чтобы лет через сто как следует озадачить исследователей, кто же приложил лапу к невиданному шедевру…
Берегите друг друга, мои культурные котики. И добрых новостей нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Для начала экстренные новости из Приморского края. В поселке Славянка была развернута целая операция по спасению трёх поросят. Диких. Нет, не от серого волка. Детёныши кабана провалились в двухметровый колодец, проломив деревянный настил. Произошло это все в непосредственной близости от завода, где делают… консервы. Хорошо, что рыбные. Законсервировались, так сказать, но, к счастью, ненадолго. “Странные звуки” из подземелья услышали неравнодушные жители и позвонили в ЕДДС. На место незамедлительно выехали председатель общественной организации охотников, бригада спасателей и врач-хирург местной ЦРБ, рассказали в местной администрации. “Кабанята активно сопротивлялись, пока люди работали над их спасением. Благодаря слаженной работе «освободителей» двух парнокопытных достали из колодца и благополучно вернули в привычную для них среду обитания. Третий поросенок забился в сливную трубу”, — рассказали в администрации. Спасатели решили выманить пятачка вкусняшками, а трубу — заблокировать. “План сработал, спустя сутки кабаненка подняли на поверхность”, — говорится в сообщении. Хирург на месте осмотрел пойманного малыша и установил, цитирую, “что это особь женского пола, повреждений не имеет и подлежит выпуску в дикую природу”. То есть главной паникершей, которая наделала там визгу и поставила всех на уши, оказалась девочка. И место скандала наверняка покинула молча, вильнув хвостиком и для порядка на что-нибудь обидевшись.
Добрые новости из Новороссийска. На днях коллеги рассказали, как собака помогла спасти редкую 46-летнюю (!) черепаху. Волонтёр, которая спасает животных, гуляла недалеко от дома со своей собакой. Внезапно пёс сильно заинтересовался чем-то в высокой траве и привел туда хозяйку. Оказалось, там находилась крупная черепаха Никольского (или средиземноморская черепаха), которая занесена в Красную книгу. У неё был поврежден панцирь, она не двигалась и нуждалась в помощи. Волонтёр связалась со специалистами и вскоре черепашке помогли, она находится в центре реабилитации и уже идёт на поправку, говорят коллеги. А я добавлю, что собака, которая не пробежала мимо и вовремя позвала помощь, заслуживает всяческих вкусных поощрений.
Новости звериной демографии. В Санкт-Петербурге в семье знаменитых эрмитажных котов пополнение — кошка по имени Графиня родила котят. Шестеро малышей появились на свет 9 июля: рыжий, бледно-рыжий с серебром, чёрный и три тёмных полосатика, рассказали в телеграм-канале Эрмитажа. Там добавили, что сейчас мама и малыши чувствуют себя отлично. И признались, что вообще-то вся эта история стала для них неожиданностью. “Через два-три месяца, когда котята окрепнут, привыкнут к лотку и им сделают все необходимые прививки, мы будем искать для них новую любящую семью”, — рассказали в канале музея. А подписчикам предложили придумать для котят имена (правда, пол малышей определить пока не удается). В комментариях уже предлагают такие варианты: Портрет, Пейзаж, Натюрморт, Картина, Кисточка, Палитра. Рыжего также предлагают назвать Ван Гог, а черного, конечно же, Малевич.
В продолжение темы культурных котиков — новости из Карелии. Там на днях открыли памятник карельскому бобтейлу. Это аборигенная, невероятно симпатичная порода кошек с короткими хвостиками, но свободолюбивым и независимым характером. “Карельский бобтейл — часть культурного наследия края, и теперь у него есть свое место в нашем городе. Надеюсь, что арт‑объект станет местом, куда захочется прийти, сфотографироваться, привести гостей”, — пишет на своей странице глава округа. Кс-кстати, судя по фотографиям, на церемонию открытия горожане пришли с котами и кошками. Те с важным видом культурно посидели на ручках.
И ещё одна новость для рубрики “культур-мяультур”. В Калининграде музейные работники во время реставрации обнаружили прямое доказательство того, что коты оставляют неизгладимый след в истории. “Во время работ на кровле бастиона «Литва», после снятия слоя земли, обнаружили отпечатки кошачьих лап, которым больше ста лет. Следы были оставлены на сыром растворе, а когда он затвердел, стали почти незаметны. После нанесения битумной мастики они вновь проявились отчётливо, будто появились вчера. Находку решили сохранить на кровле как молчаливое свидетельство эпохи”, — рассказали на странице Музея мирового океана. Ремонт и реставрацию памятника архитектуры XIX века начали год назад, и там уже находили разные интересные штуки. Например, в одном из каминов рабочие обнаружили старинные бутылки с таким же старинным содержимым и оригинальными этикетками. Не удивлюсь, если вслед за кошачьими следами там обнаружится и примус, и клетчатая кепка, и даже какая-нибудь рукопись…
И напоследок — коротко о событиях в мире рекордов. Недавно в США был обнаружен кот, у которого на лапах — 28 пальцев. Тоби, так зовут уникального красавца, был официально занесён в книгу рекордов Гиннеса. У кошек порой встречается многопалость, но не такая роскошечная. Хозяйка говорит, что в остальном ее обожаемый Тоби — самый обычный кот. Разве только прыгает, по ее мнению, лучше остальных. А еще на стрижку когтей уходит больше времени и, уверена, моральных страданий. А мне вот подумалось: эх, такими бы лапищами да по свежему раствору! Красота! Чтобы лет через сто как следует озадачить исследователей, кто же приложил лапу к невиданному шедевру…
Берегите друг друга, мои культурные котики. И добрых новостей нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
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— с помощью сервиса Friendly (есть возможность [url=http://]постоянной подписки[/url], которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
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