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В Екатеринбурге жители вызвали спасателей, чтобы помочь группе свистящих сов
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Докладываю: котики на этой неделе вели себя хорошо, а вот некоторые люди — не очень. Но обо всём по порядку.
Одним из самых обсуждаемых событий на неделе был разрушительный смерч в Кушве Свердловской области (в регионе, где к таким котоклизмам совсем не привыкли, мягко говоря). СМИ облетела удивительная история спасения собаки, которую, по словам очевидцев, смерч прямо с будкой унес в лес. Пёс, несмотря на неожиданный, полный опасностей полёт в неизвестном направлении сумел найти путь домой и вернулся к своему разрушенному дому. Хозяев там не было… Но, к счастью, пёселя нашли неравнодушные жители — он сидел внутри дома и смотрел в окно. Конечно, ждал и не понимал, что это вообще такое произошло. Вскоре нашлись родственники хозяев, а потом и они сами. Сейчас, как пишут коллеги, с собакой всё хорошо, отделалась небольшими царапинами. А в СМИ пёселя уже прозвали “уральским Тотошкой”. Надо бы взять у него интервью и спросить о впечатлениях после полета в конуре над лесом. Заголовок уже готов: “Пролетая над гнездом кукушки”.
Кс-кстати, о гнездах. На днях в Балашихе местные паблики облетели экстренные сообщения о застрявшем в скворечнике коте. Скворечник был немаленький, но кот — очень упитанный, поэтому он смог занять только половину птичьего дома. Впрочем, вскоре выяснилось, что кот вовсе не застрял, а сам принял решение там задержаться. Судя по словам очевидцев, кот вел себя спокойно, хотя видно его было со всех сторон — скворечник был без сплошных стенок, на рейках. Экс-ксперты предположили, что хищник на самом деле был в засаде, а не то, что все подумали. И место для охоты он выбрал подходящее, рыбное, то есть птичье, а маскировка… Она ещё в разработке, говорят специалисты.
Кс-кстати, и о птичках. Совы в Екотеринбурге, похоже, перестали быть редкостью. Их периодически видят в парках и скверах рядом с жилыми домами. Но вот о групповых совиных нашествиях я пока ещё не слышала. На днях о такой стае рассказали мои любимые волонтёры “ЗооСпаса”. Совы напугали жителей Академического района. Несколько совиных спрятались в густых ветвях на высоких елях и… свистели. Да, я тоже думала, что совы ухают и охают, но эти именно свистели. И свистели очень жалобно, поэтому жители решили, что совам нужна помощь. Горожане срочно вызвали зооспасателей. Конечно же, случилось это ночью, чтобы всем было интереснее. Дальше я приведу рассказ волонтёра. “…В ночной тиши громко раздавался свист. Причём распознавалось несколько голосов. Это доносилось действительно из плотной группы елей за кирпичной оградой коттеджа <...> Свист был очень громким, а разглядеть его источник сначала никак не удавалось. Наконец в лучах фонариков мы увидели птицу на самой верхушке одной из ёлок. Тут она снялась с места и перелетела на другую ель. Потом мы увидели, как взлетела вторая. Несколько сов сидели на ёлках и почти не переставая громко свистели, иногда перелетая с места на место. Что ж, мы приехали не зря, картина стоила того, чтобы посмотреть на неё, и не беда, что на часах было около 00:30. Было однако ясно, что совы чувствуют себя нормально, прекрасно могут самостоятельно летать и наша помощь им не нужна”, — пишет волонтёр. С другой стороны, я очень рада, что помощь в итоге никому не понадобилась, и замечательно, что бдительные люди обратили внимание на такое необычное явление. И перестраховались. Перепугавшись для начала, разумеется. Правда, чем именно там занимались совы группой лиц по предварительному сговору, так и осталось загадкой.
Новости звериной экономики. Коллеги из журнала “Питомцы” провели исследование о том, во сколько хозяевам обходится содержание собак в России. Чаще всего владельцы называли сумму 5–10 тыс. рублей в месяц. Четверть опрошенных хозяев (25%) тратят на своего пёселя от 10 до 20 тыс. рублей, а около 16% — свыше 20 тыс. рублей (!) в месяц. Конечно же, тут становится интересно, какие породы оказываются самыми дорогими в содержании. Коллеги выяснили и это. Вот топ-10 пород, готовых регулярно и основательно потрошить ваш кошелёк:
доберман;
русская псовая борзая;
чихуахуа (кто бы мог подумать!);
кавалер-кинг-чарльз-спаниель;
вельш-корги-кардиган;
стаффордширский бультерьер;
ротвейлер;
кане-корсо;
цвергпинчер;
русский черный терьер.
По данным исследования, хозяева тратят деньги на три главных позиции: корм (32,2%), ветеринария (16%) и… нет, не парикмахерские услуги. Дрессировка (15,2%)! Видите, как хорошо иметь дома кошечку.
Новости звериного правосудия. Возмутительнейший случай произошёл на неделе в Санкт-Петербурге. Суд выселил корги из квартиры. И здесь, как говорится, ищите женщину. Подробности рассказали в городском управлении службы судебных приставов. “По решению Красносельского районного суда Санкт-Петербурга собака породы корги сменила место жительства. Хозяину пришлось отдать питомца своим знакомым из-за претензий бывшей супруги <...> В квартире, которая в равных долях принадлежит экс-супругам, проживала собака породы корги. Женщина обратилась в суд и пожаловалась на наличие аллергии на шерсть собаки и просила суд удалить питомца из спорного жилья, хотя и не проживала в ней. Бывший супруг пытался в суде доказать, что это месть бывшей жены из-за раздела имущества. В итоге суд все же принял решение о запрете содержать собаку в квартире, постановив удалить ее из жилья”, — говорится в официальном сообщении службы. В итоге мужчине пришлось отдать собаку. Видимо, не сразу, потому что ему уже назначили исполнительский сбор в 10 тысяч рублей, после чего он “принял решение отдать свою собаку знакомым, которые согласились за ней ухаживать”. Ситуация вызвала горячие обсуждения в сети. Как-то это все нечестно. И не по-человечески, что ли. Мне почему-то хочется верить, что женщина (которая в этой квартире даже не живёт), ещё подумает и вернёт ни в чем не повинного питомца домой, к хозяину. Ох, уж это женское коварство, нет ему предела и разумных объяснений порой…
И напоследок — коротко о главных событиях в мире спорта. В Мексике благодаря футбольным болельщикам удалось найти собаку, пропавшую ещё месяц назад. Молодая хозяйка отчаянно пыталась найти пса, размещала объявления, но всё безуспешно. И вот на днях ее родственник увидел пропавшую собаку в прямом эфире! Как пишут СМИ, кто-то из болельщиков во время уличного ликования после победы Мексики подхватил собаку на руки и стал танцевать. Собака была не против. Трогательная сцена, конечно же, привлекла внимание снимающих, и кадры полетели по пабликам. Хозяйке немедленно сообщили, и она не могла поверить своим ушам. Сейчас, как пишут, счастливый собакен дома со своей счастливой хозяйкой, с ними всё хорошо. И я почему-то уверена, что пёс попал в кадр не случайно — просто он очень сообразительный и умеет выбрать правильного человека. Даже если это всего лишь один-единственный танец…
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Одним из самых обсуждаемых событий на неделе был разрушительный смерч в Кушве Свердловской области (в регионе, где к таким котоклизмам совсем не привыкли, мягко говоря). СМИ облетела удивительная история спасения собаки, которую, по словам очевидцев, смерч прямо с будкой унес в лес. Пёс, несмотря на неожиданный, полный опасностей полёт в неизвестном направлении сумел найти путь домой и вернулся к своему разрушенному дому. Хозяев там не было… Но, к счастью, пёселя нашли неравнодушные жители — он сидел внутри дома и смотрел в окно. Конечно, ждал и не понимал, что это вообще такое произошло. Вскоре нашлись родственники хозяев, а потом и они сами. Сейчас, как пишут коллеги, с собакой всё хорошо, отделалась небольшими царапинами. А в СМИ пёселя уже прозвали “уральским Тотошкой”. Надо бы взять у него интервью и спросить о впечатлениях после полета в конуре над лесом. Заголовок уже готов: “Пролетая над гнездом кукушки”.
Кс-кстати, о гнездах. На днях в Балашихе местные паблики облетели экстренные сообщения о застрявшем в скворечнике коте. Скворечник был немаленький, но кот — очень упитанный, поэтому он смог занять только половину птичьего дома. Впрочем, вскоре выяснилось, что кот вовсе не застрял, а сам принял решение там задержаться. Судя по словам очевидцев, кот вел себя спокойно, хотя видно его было со всех сторон — скворечник был без сплошных стенок, на рейках. Экс-ксперты предположили, что хищник на самом деле был в засаде, а не то, что все подумали. И место для охоты он выбрал подходящее, рыбное, то есть птичье, а маскировка… Она ещё в разработке, говорят специалисты.
Кс-кстати, и о птичках. Совы в Екотеринбурге, похоже, перестали быть редкостью. Их периодически видят в парках и скверах рядом с жилыми домами. Но вот о групповых совиных нашествиях я пока ещё не слышала. На днях о такой стае рассказали мои любимые волонтёры “ЗооСпаса”. Совы напугали жителей Академического района. Несколько совиных спрятались в густых ветвях на высоких елях и… свистели. Да, я тоже думала, что совы ухают и охают, но эти именно свистели. И свистели очень жалобно, поэтому жители решили, что совам нужна помощь. Горожане срочно вызвали зооспасателей. Конечно же, случилось это ночью, чтобы всем было интереснее. Дальше я приведу рассказ волонтёра. “…В ночной тиши громко раздавался свист. Причём распознавалось несколько голосов. Это доносилось действительно из плотной группы елей за кирпичной оградой коттеджа <...> Свист был очень громким, а разглядеть его источник сначала никак не удавалось. Наконец в лучах фонариков мы увидели птицу на самой верхушке одной из ёлок. Тут она снялась с места и перелетела на другую ель. Потом мы увидели, как взлетела вторая. Несколько сов сидели на ёлках и почти не переставая громко свистели, иногда перелетая с места на место. Что ж, мы приехали не зря, картина стоила того, чтобы посмотреть на неё, и не беда, что на часах было около 00:30. Было однако ясно, что совы чувствуют себя нормально, прекрасно могут самостоятельно летать и наша помощь им не нужна”, — пишет волонтёр. С другой стороны, я очень рада, что помощь в итоге никому не понадобилась, и замечательно, что бдительные люди обратили внимание на такое необычное явление. И перестраховались. Перепугавшись для начала, разумеется. Правда, чем именно там занимались совы группой лиц по предварительному сговору, так и осталось загадкой.
Новости звериной экономики. Коллеги из журнала “Питомцы” провели исследование о том, во сколько хозяевам обходится содержание собак в России. Чаще всего владельцы называли сумму 5–10 тыс. рублей в месяц. Четверть опрошенных хозяев (25%) тратят на своего пёселя от 10 до 20 тыс. рублей, а около 16% — свыше 20 тыс. рублей (!) в месяц. Конечно же, тут становится интересно, какие породы оказываются самыми дорогими в содержании. Коллеги выяснили и это. Вот топ-10 пород, готовых регулярно и основательно потрошить ваш кошелёк:
доберман;
русская псовая борзая;
чихуахуа (кто бы мог подумать!);
кавалер-кинг-чарльз-спаниель;
вельш-корги-кардиган;
стаффордширский бультерьер;
ротвейлер;
кане-корсо;
цвергпинчер;
русский черный терьер.
По данным исследования, хозяева тратят деньги на три главных позиции: корм (32,2%), ветеринария (16%) и… нет, не парикмахерские услуги. Дрессировка (15,2%)! Видите, как хорошо иметь дома кошечку.
Новости звериного правосудия. Возмутительнейший случай произошёл на неделе в Санкт-Петербурге. Суд выселил корги из квартиры. И здесь, как говорится, ищите женщину. Подробности рассказали в городском управлении службы судебных приставов. “По решению Красносельского районного суда Санкт-Петербурга собака породы корги сменила место жительства. Хозяину пришлось отдать питомца своим знакомым из-за претензий бывшей супруги <...> В квартире, которая в равных долях принадлежит экс-супругам, проживала собака породы корги. Женщина обратилась в суд и пожаловалась на наличие аллергии на шерсть собаки и просила суд удалить питомца из спорного жилья, хотя и не проживала в ней. Бывший супруг пытался в суде доказать, что это месть бывшей жены из-за раздела имущества. В итоге суд все же принял решение о запрете содержать собаку в квартире, постановив удалить ее из жилья”, — говорится в официальном сообщении службы. В итоге мужчине пришлось отдать собаку. Видимо, не сразу, потому что ему уже назначили исполнительский сбор в 10 тысяч рублей, после чего он “принял решение отдать свою собаку знакомым, которые согласились за ней ухаживать”. Ситуация вызвала горячие обсуждения в сети. Как-то это все нечестно. И не по-человечески, что ли. Мне почему-то хочется верить, что женщина (которая в этой квартире даже не живёт), ещё подумает и вернёт ни в чем не повинного питомца домой, к хозяину. Ох, уж это женское коварство, нет ему предела и разумных объяснений порой…
И напоследок — коротко о главных событиях в мире спорта. В Мексике благодаря футбольным болельщикам удалось найти собаку, пропавшую ещё месяц назад. Молодая хозяйка отчаянно пыталась найти пса, размещала объявления, но всё безуспешно. И вот на днях ее родственник увидел пропавшую собаку в прямом эфире! Как пишут СМИ, кто-то из болельщиков во время уличного ликования после победы Мексики подхватил собаку на руки и стал танцевать. Собака была не против. Трогательная сцена, конечно же, привлекла внимание снимающих, и кадры полетели по пабликам. Хозяйке немедленно сообщили, и она не могла поверить своим ушам. Сейчас, как пишут, счастливый собакен дома со своей счастливой хозяйкой, с ними всё хорошо. И я почему-то уверена, что пёс попал в кадр не случайно — просто он очень сообразительный и умеет выбрать правильного человека. Даже если это всего лишь один-единственный танец…
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
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