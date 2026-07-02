В екатеринбургский гипермаркет в поисках хозяина пришла рыжая потеряшка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В гипермаркете «Окей» на екатеринбургской улице Шварца пришла небольшая рыжая собачка. Она — явно домашняя — потерялась и всем видом просила помощи у людей.Несмотря на активные поиски, найти хозяина рыжей собачки не могут уже несколько дней. Временно её разместили на передержку, которая расположена в Ботаническом районе города. А пока продолжаются поиски прежних хозяев потеряшки или — на случай, если они не отыщутся, — желающих приютить хвостатого рыжика у себя.Собачку описывают как ласковую и любопытную. Она совершенно не боится людей и легко идёт на руки даже к незнакомцам. Такое поведение говорит о том, что в прошлом с ней хорошо обращались, не обижали и в общении с прямоходящими двуногими она получала только положительный опыт.Все необходимые подробности о собачке можно получить по номеру телефона +7-912-201-94-60. Мероприятие для возрастной категории 18+