Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургский гипермаркет в поисках хозяина пришла рыжая потеряшка
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
В гипермаркете «Окей» на екатеринбургской улице Шварца пришла небольшая рыжая собачка. Она — явно домашняя — потерялась и всем видом просила помощи у людей.
Несмотря на активные поиски, найти хозяина рыжей собачки не могут уже несколько дней. Временно её разместили на передержку, которая расположена в Ботаническом районе города. А пока продолжаются поиски прежних хозяев потеряшки или — на случай, если они не отыщутся, — желающих приютить хвостатого рыжика у себя.
Собачку описывают как ласковую и любопытную. Она совершенно не боится людей и легко идёт на руки даже к незнакомцам. Такое поведение говорит о том, что в прошлом с ней хорошо обращались, не обижали и в общении с прямоходящими двуногими она получала только положительный опыт.
Все необходимые подробности о собачке можно получить по номеру телефона +7-912-201-94-60. Мероприятие для возрастной категории 18+
Несмотря на активные поиски, найти хозяина рыжей собачки не могут уже несколько дней. Временно её разместили на передержку, которая расположена в Ботаническом районе города. А пока продолжаются поиски прежних хозяев потеряшки или — на случай, если они не отыщутся, — желающих приютить хвостатого рыжика у себя.
Собачку описывают как ласковую и любопытную. Она совершенно не боится людей и легко идёт на руки даже к незнакомцам. Такое поведение говорит о том, что в прошлом с ней хорошо обращались, не обижали и в общении с прямоходящими двуногими она получала только положительный опыт.
Все необходимые подробности о собачке можно получить по номеру телефона +7-912-201-94-60. Мероприятие для возрастной категории 18+
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