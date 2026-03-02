Возрастное ограничение 18+
Полицейские приютили бездомного пса и взяли его на службу
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
«Миру мур, котики. Если настроение у вас ещё не вполне весеннее, уделите пару минут добрым новостям. Гарантирую, вам станет теплее.
Вот с котиков и начнём. История о том, как важно бороться до конца и не опускать лапки, произошла на неделе в городе Полевском. Кот провалился в вентиляционную шахту девятиэтажного дома и просидел там много дней, сколько именно — неизвестно. Его жалобное мяуканье услышала хозяйка одной из квартир. Она попыталась сделать всё возможное, чтобы помочь коту, но звонки в управляющую компанию не дали результата. “По телефону 112 ответили, что кошками не занимаются. Но не может нормальный человек спокойно слышать, как где-то рядом другая жизнь борется и проигрывает борьбу. Новый звонок на 112 — и на этот раз уже другой диспетчер даёт наш номер”, — рассказывают волонтёры ”ЗооСпас Екатеринбург”, которые помогают попавшим в беду животным. Они вскоре выехали на место. Заявительница встретила их и обеспечила доступ на крышу. Спасатели развернули целую операцию, пытаясь обнаружить кота с помощью эндоскопа. И тут на дне на секунду промелькнули два огонька. Ухватить кота петлей удалось не сразу, но помогло верное средство — пакетик влажного корма. И узника потихоньку стали поднимать наверх… “Наконец, кот появился на поверхности. Это был буквально живой скелет, обтянутый шкурой. С голубеньким ошейником на тонкой шее…”, — пишет волонтёр. Напуганного товарища уже глубокой ночью отвезли в круглосуточную клинику в Екотеринбург. Следующий день он провёл в стационаре, был стабилен и “со скоростью света втягивал еду”. После клиники кот отправился на временную передержку, а затем, по словам спасателя, заявительница пообещала, что приютит спасеныша. В комментариях к этому посту люди благодарят добрых спасателей и неравнодушную женщину, которая сделала всё возможное, чтобы помочь попавшему в беду. “Вы просто боги”, — написал один из подписчиков.
А иначе спасателей и не назвать. Так, в Новосибирской области зооволонтеры спасли сенбернара, которого, видимо, просто оставили на улице так называемые “хозяева”. Правда, порода в этом роскошном, но исхудавшем и обросшем собакене угадывалась с трудом. Первым делом пса как следует накормили. А потом, когда он немного повеселел, волонтёры отправили его в салон груминга. “Там его стригли шесть с половиной часов! К слову, потратили на процедуры 9 тысяч рублей. Из неухоженной лохматой псины в колтунах он превратился в благородного красавца Бетховена”, — пишут в местной газете. Теперь этому благородному сенбернару ищут подходящего благородного хозяина. Ну, в смысле, любящего и доброго.
А в Брянске волонтёры спасли кота, которого привезли в клинику на усыпление… Люди обнаружили его на трассе в тяжёлом состоянии. “Нашли на дороге практически без признаков жизни и решили что всё, шансов нет. Оплатили процедуру и уехали, а кот был категорически не согласен с таким положением вещей, отогрелся да взял и ожил. Жалко, взяли на попечение”, — пишут в канале волонтеров. Сейчас о котике заботятся врачи, он пока в стационаре. Но ему уже подыскивают любящую семью. А назвали красавца очень вкусно — Абрикос.
В Москве на днях спасателям пришлось поработать снегоуборщиками, чтобы снять с дерева кота-подростка, который просидел там три дня. За него волновались сотрудники местного кафе. Сам кот, как сообщается, проживает в подвальном помещении нежилого здания и “поставлен там на довольствие”. “Для того, чтобы установить трехколенную лестницу, нам пришлось расчистить заснеженную площадку, которую в принципе не чистили <...> После окончания лопатинга спасатели установили лестницу и сняли котика ловчей петлей. Сотрудница кафе заобнимала и зацеловала спасеныша, а он ответил взаимностью”, — пишут в канале “СпасРезерва”.
Котик явно знал, где поселиться — возле кафе с добрыми сотрудниками. А вот на Кубани один умный пёс явно знал, где “потеряться”. Несколько дней он приходил к полицейскому участку и, судя по всему, очень настойчиво вилял хвостом. Теперь его взяли на службу. По-настоящему. “Несколько дней он бродил возле отдела полиции Новокубанского района — животное заметили сотрудники, забрали к себе и начали искать хозяина. К сожалению, его не нашли. Тогда стражи порядка решили подарить хвостику новый дом и взять его на службу!”, — пишут в канале МяуВД. Хозяином стал младший инспектор-кинолог, пёселя, который очень похож на большую мохнатую овчарку, назвали Мухтаром. “Сейчас Мухтар прошел все необходимые процедуры и совсем скоро станет полноценным «сотрудником»”, — добавили в полиции. Всё-таки собаки — невероятно умные животные. Наверняка он читал последние новости о котострофическом кадровом дефиците в органах. И про то, что сотрудникам пообещали повысить зарплаты.
Новости спорта. Помните, я рассказывала вам о спасённой футболистами чайке? В птицу попал мяч, и капитан команды провел ей реанимацию прямо на поле. Тогда комментаторы назвали этот случай крайне редким. Но накануне возникла аналогичная ситуация. В Испании во время футбольного матча между командами “Атлетико” и “Реал Сосьедад” мяч попал в голубя! Правда, в отличие от чайки, он не летел, а сидел на газоне стадиона. Вероятно, нашел там вкусные семена и решил не обращать внимания на напряжённую игру. Матч, судя по трансляции, пришлось на время остановить. На помощь голубю под аплодисменты болельщиков пришел защитник “Атлетико” Хосе Мария Хименес. Он вынес голубя за пределы поля, где, надеемся, пострадавшему пернатому оказали необходимую помощь. Чайку, напомним, во время матча турецких команд передали бригаде медиков, которые в прямом смысле поставили ее на ноги.
И напоследок — новости бьюти-индустрии. Два десятка верблюдов были дисквалифицированы с конкурса красоты в Омане. Причина — запрещённые бьюти-процедуры, а именно “инъекции ботокса для увеличения губ верблюда, миорелаксанты для смягчения морды и инъекции силиконового воска для увеличения горба”, пишет Daily Mail. Косметические вмешательства были обнаружены ветеринарными специалистами. По данным издания, такие конкурсы в странах Персидского залива проводят регулярно. И, как сообщается, это уже не первая дисквалификация бедных верблюдов. Так, в 2021 году с конкурса сняли 40 животных по тем же причинам. Правда, будут ли нести ответственность те, кто таким способом пытается “улучшить” животных, не сообщается. К слову, призы за победу в таких конкурсах очень немаленькие. Надеемся, что на ситуацию обратят внимание компетентные органы, бьюти-процедуры для животных будут под строгим запретом и верблюдам не придётся доказывать, что они — всё-таки верблюды.
Давайте видеть красоту в естественном, котики. И добрых новостей нам на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
