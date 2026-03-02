Возрастное ограничение 18+

Полицейские приютили бездомного пса и взяли его на службу

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

20.51 Воскресенье, 8 марта 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
«Миру мур, котики. Если настроение у вас ещё не вполне весеннее, уделите пару минут добрым новостям. Гарантирую, вам станет теплее.

Вот с котиков и начнём. История о том, как важно бороться до конца и не опускать лапки, произошла на неделе в городе Полевском. Кот провалился в вентиляционную шахту девятиэтажного дома и просидел там много дней, сколько именно — неизвестно. Его жалобное мяуканье услышала хозяйка одной из квартир. Она попыталась сделать всё возможное, чтобы помочь коту, но звонки в управляющую компанию не дали результата. “По телефону 112 ответили, что кошками не занимаются. Но не может нормальный человек спокойно слышать, как где-то рядом другая жизнь борется и проигрывает борьбу. Новый звонок на 112 — и на этот раз уже другой диспетчер даёт наш номер”, — рассказывают волонтёры ”ЗооСпас Екатеринбург”, которые помогают попавшим в беду животным. Они вскоре выехали на место. Заявительница встретила их и обеспечила доступ на крышу. Спасатели развернули целую операцию, пытаясь обнаружить кота с помощью эндоскопа. И тут на дне на секунду промелькнули два огонька. Ухватить кота петлей удалось не сразу, но помогло верное средство — пакетик влажного корма. И узника потихоньку стали поднимать наверх… “Наконец, кот появился на поверхности. Это был буквально живой скелет, обтянутый шкурой. С голубеньким ошейником на тонкой шее…”, — пишет волонтёр. Напуганного товарища уже глубокой ночью отвезли в круглосуточную клинику в Екотеринбург. Следующий день он провёл в стационаре, был стабилен и “со скоростью света втягивал еду”. После клиники кот отправился на временную передержку, а затем, по словам спасателя, заявительница пообещала, что приютит спасеныша. В комментариях к этому посту люди благодарят добрых спасателей и неравнодушную женщину, которая сделала всё возможное, чтобы помочь попавшему в беду. “Вы просто боги”, — написал один из подписчиков.

А иначе спасателей и не назвать. Так, в Новосибирской области зооволонтеры спасли сенбернара, которого, видимо, просто оставили на улице так называемые “хозяева”. Правда, порода в этом роскошном, но исхудавшем и обросшем собакене угадывалась с трудом. Первым делом пса как следует накормили. А потом, когда он немного повеселел, волонтёры отправили его в салон груминга. “Там его стригли шесть с половиной часов! К слову, потратили на процедуры 9 тысяч рублей. Из неухоженной лохматой псины в колтунах он превратился в благородного красавца Бетховена”, — пишут в местной газете. Теперь этому благородному сенбернару ищут подходящего благородного хозяина. Ну, в смысле, любящего и доброго.

А в Брянске волонтёры спасли кота, которого привезли в клинику на усыпление… Люди обнаружили его на трассе в тяжёлом состоянии. “Нашли на дороге практически без признаков жизни и решили что всё, шансов нет. Оплатили процедуру и уехали, а кот был категорически не согласен с таким положением вещей, отогрелся да взял и ожил. Жалко, взяли на попечение”, — пишут в канале волонтеров. Сейчас о котике заботятся врачи, он пока в стационаре. Но ему уже подыскивают любящую семью. А назвали красавца очень вкусно — Абрикос.

В Москве на днях спасателям пришлось поработать снегоуборщиками, чтобы снять с дерева кота-подростка, который просидел там три дня. За него волновались сотрудники местного кафе. Сам кот, как сообщается, проживает в подвальном помещении нежилого здания и “поставлен там на довольствие”. “Для того, чтобы установить трехколенную лестницу, нам пришлось расчистить заснеженную площадку, которую в принципе не чистили <...> После окончания лопатинга спасатели установили лестницу и сняли котика ловчей петлей. Сотрудница кафе заобнимала и зацеловала спасеныша, а он ответил взаимностью”, — пишут в канале “СпасРезерва”.

Котик явно знал, где поселиться — возле кафе с добрыми сотрудниками. А вот на Кубани один умный пёс явно знал, где “потеряться”. Несколько дней он приходил к полицейскому участку и, судя по всему, очень настойчиво вилял хвостом. Теперь его взяли на службу. По-настоящему. “Несколько дней он бродил возле отдела полиции Новокубанского района — животное заметили сотрудники, забрали к себе и начали искать хозяина. К сожалению, его не нашли. Тогда стражи порядка решили подарить хвостику новый дом и взять его на службу!”, — пишут в канале МяуВД. Хозяином стал младший инспектор-кинолог, пёселя, который очень похож на большую мохнатую овчарку, назвали Мухтаром. “Сейчас Мухтар прошел все необходимые процедуры и совсем скоро станет полноценным «сотрудником»”, — добавили в полиции. Всё-таки собаки — невероятно умные животные. Наверняка он читал последние новости о котострофическом кадровом дефиците в органах. И про то, что сотрудникам пообещали повысить зарплаты.

Новости спорта. Помните, я рассказывала вам о спасённой футболистами чайке? В птицу попал мяч, и капитан команды провел ей реанимацию прямо на поле. Тогда комментаторы назвали этот случай крайне редким. Но накануне возникла аналогичная ситуация. В Испании во время футбольного матча между командами “Атлетико” и “Реал Сосьедад” мяч попал в голубя! Правда, в отличие от чайки, он не летел, а сидел на газоне стадиона. Вероятно, нашел там вкусные семена и решил не обращать внимания на напряжённую игру. Матч, судя по трансляции, пришлось на время остановить. На помощь голубю под аплодисменты болельщиков пришел защитник “Атлетико” Хосе Мария Хименес. Он вынес голубя за пределы поля, где, надеемся, пострадавшему пернатому оказали необходимую помощь. Чайку, напомним, во время матча турецких команд передали бригаде медиков, которые в прямом смысле поставили ее на ноги.

И напоследок — новости бьюти-индустрии. Два десятка верблюдов были дисквалифицированы с конкурса красоты в Омане. Причина — запрещённые бьюти-процедуры, а именно “инъекции ботокса для увеличения губ верблюда, миорелаксанты для смягчения морды и инъекции силиконового воска для увеличения горба”, пишет Daily Mail. Косметические вмешательства были обнаружены ветеринарными специалистами. По данным издания, такие конкурсы в странах Персидского залива проводят регулярно. И, как сообщается, это уже не первая дисквалификация бедных верблюдов. Так, в 2021 году с конкурса сняли 40 животных по тем же причинам. Правда, будут ли нести ответственность те, кто таким способом пытается “улучшить” животных, не сообщается. К слову, призы за победу в таких конкурсах очень немаленькие. Надеемся, что на ситуацию обратят внимание компетентные органы, бьюти-процедуры для животных будут под строгим запретом и верблюдам не придётся доказывать, что они — всё-таки верблюды.

Давайте видеть красоту в естественном, котики. И добрых новостей нам на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Коту с жуткими травмами в Екатеринбурге собирают деньги на лечение
02 марта 2026
Футболист спас чайку, в которую во время матча попал мяч
01 марта 2026
В норе под Каменском замерзают новорожденные щенки
06 марта 2026
В Каменск-Уральском задержали беглеца из федерального розыска
02 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга

Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:36 На дублере Сибирского тракта при въезде в Екатеринбург столкнулись около 11 автомобилей
16:21 На М-12 в районе Первоуральска ограничено движение из-за ДТП с грузовиками
15:39 Сильные морозы и снегопады сохранятся в Свердловской области до 11 марта
14:51 В Екатеринбурге сносят дом врача Доброхотова, исключённый из реестра ОКН
13:49 Глава СК России поручил доложить о расследовании драки в школе Нижнего Тагила
13:18 В Волчанске при пожаре в частном доме погиб человек
12:39 На трассе М-5 «Урал» ввели ограничения движения из-за сильного снегопада
12:10 СК проверит информацию о нехватке воспитателей в детсаду Екатеринбурга
11:53 Поиски пропавших в Свердловской области: в феврале четверых нашли погибшими
11:37 На дорогах Свердловской области за неделю выявили около 80 тысяч нарушений ПДД
18:12 Женщина погибла в ДТП на трассе возле Березовского
17:43 В Екатеринбурге из вейпшопов изъяли продукции почти на 6 миллионов рублей
17:00 «Клиника сердца» освободит помещения Уральского института кардиологии в Екатеринбурге до апреля
15:59 В Свердловской области ожидаются сильный снег и порывы ветра до 17 м/с
14:47 В Екатеринбурге 64-летний водитель погиб в ДТП на ЕКАД
14:04 Более 20 тонн яблок ввезли в Екатеринбург без уведомления Россельхознадзора
13:03 Осужденный в Екатеринбурге за шпионаж журналист Эван Гершкович анонсировал книгу о заключении в России
12:18 В Свердловской области сошли с рельсов два вагона у станции Адуй
11:23 Десять человек спасены при пожарах в жилых домах Свердловской области за сутки
21:13 В преддверии праздника в «РЖД» посчитали количество сотрудниц
20:37 В норе под Каменском замерзают новорожденные щенки
20:16 В Екатеринбурге судят бизнесвумен за хищение 15 миллионов туристических грантов
19:17 Кардиолог и эндокринолог СОКБ №1 провели первый выездной приём в Ивделе
19:04 Про женские образы в творчестве скульптора расскажут в музее Эрнста Неизвестного
18:23 Компания «РЖД» признана виновной в гибели лося под Невьянском
16:59 Директора красноуральской школы оштрафовали за несоблюдение антитеррористической защищённости
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
16:36 На дублере Сибирского тракта при въезде в Екатеринбург столкнулись около 11 автомобилей
16:21 На М-12 в районе Первоуральска ограничено движение из-за ДТП с грузовиками
15:39 Сильные морозы и снегопады сохранятся в Свердловской области до 11 марта
14:51 В Екатеринбурге сносят дом врача Доброхотова, исключённый из реестра ОКН
13:49 Глава СК России поручил доложить о расследовании драки в школе Нижнего Тагила
13:18 В Волчанске при пожаре в частном доме погиб человек
12:39 На трассе М-5 «Урал» ввели ограничения движения из-за сильного снегопада
12:10 СК проверит информацию о нехватке воспитателей в детсаду Екатеринбурга
11:53 Поиски пропавших в Свердловской области: в феврале четверых нашли погибшими
11:37 На дорогах Свердловской области за неделю выявили около 80 тысяч нарушений ПДД
18:12 Женщина погибла в ДТП на трассе возле Березовского
17:43 В Екатеринбурге из вейпшопов изъяли продукции почти на 6 миллионов рублей
17:00 «Клиника сердца» освободит помещения Уральского института кардиологии в Екатеринбурге до апреля
15:59 В Свердловской области ожидаются сильный снег и порывы ветра до 17 м/с
14:47 В Екатеринбурге 64-летний водитель погиб в ДТП на ЕКАД
14:04 Более 20 тонн яблок ввезли в Екатеринбург без уведомления Россельхознадзора
13:03 Осужденный в Екатеринбурге за шпионаж журналист Эван Гершкович анонсировал книгу о заключении в России
12:18 В Свердловской области сошли с рельсов два вагона у станции Адуй
11:23 Десять человек спасены при пожарах в жилых домах Свердловской области за сутки
21:13 В преддверии праздника в «РЖД» посчитали количество сотрудниц
20:37 В норе под Каменском замерзают новорожденные щенки
20:16 В Екатеринбурге судят бизнесвумен за хищение 15 миллионов туристических грантов
19:17 Кардиолог и эндокринолог СОКБ №1 провели первый выездной приём в Ивделе
19:04 Про женские образы в творчестве скульптора расскажут в музее Эрнста Неизвестного
18:23 Компания «РЖД» признана виновной в гибели лося под Невьянском
16:59 Директора красноуральской школы оштрафовали за несоблюдение антитеррористической защищённости
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK