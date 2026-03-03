На трассе М-5 «Урал» ввели ограничения движения из-за сильного снегопада

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На участке федеральной трассы М-5 «Урал», проходящем по территории Республики Башкортостан и Челябинской области, временно ограничили движение транспорта из-за сложных погодных условий. Ограничения введены с 11.00 8 марта.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, на отрезке дороги км 1548+651, км 1799+500 (Республика Башкортостан, Челябинская область) запрещено движение автобусов, маршрутных такси и грузовых автомобилей, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы. Причиной стали обильные осадки и ухудшение видимости.Водителям, которые планируют поездки в Челябинскую область и Башкортостан или следуют транзитом по этому направлению, рекомендуют по возможности перенести их на более благоприятное время. Особую осторожность советуют соблюдать водителям со стажем менее двух лет, а также тем, кто не имеет опыта управления транспортом в зимних условиях.Пассажирам междугороднего транспорта рекомендуют заранее уточнять расписание рейсов, поскольку из-за погоды возможны изменения в графике движения.На территории Свердловской области также идут обильные осадки. В Госавтоинспекции советуют водителям выбирать пониженный скоростной режим, избегать резких ускорений и торможений, а также плавно работать рулем и педалями. Перед поворотами рекомендуется заранее снижать скорость и не допускать резких маневров.На загородных трассах региона усилено патрулирование экипажами ДПС. В случае нештатной ситуации или для сообщения о происшествии автомобилистам предлагают обращаться по телефонам 112 или 102. Мероприятие для возрастной категории 18+