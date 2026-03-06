Возрастное ограничение 18+
Ребёнок пострадал в ДТП под Первоуральском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшее воскресенье, 8 марта, примерно в 12.15 на седьмом километре трассы «Первоуральск – Шаля» столкнулись «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114».
В результате ДТП пострадал трёхлетний ребёнок, который находился в салоне «Лады». С ним в машине также находились его бабушка, четырёхлетний брат и 15-летняя сестра – они не пострадали. Пострадавшего ребёнка доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, но после осмотра отпустили домой.
По предварительным данным, 54-летняя бабушка не справилась с управлением из-за сильного снегопада и выехала на встречную полосу.
Сообщается, что трёхлетний мальчик всю поездку был в детском кресле, а вот его четырёхлетний брат перевозился с нарушением — на подушке, без специального кресла. За это на бабушку составили протокол.
Сообщается, что трёхлетний мальчик всю поездку был в детском кресле, а вот его четырёхлетний брат перевозился с нарушением — на подушке, без специального кресла. За это на бабушку составили протокол.
