Ребёнок пострадал в ДТП под Первоуральском

В минувшее воскресенье, 8 марта, примерно в 12.15 на седьмом километре трассы «Первоуральск – Шаля» столкнулись «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114».В результате ДТП пострадал трёхлетний ребёнок, который находился в салоне «Лады». С ним в машине также находились его бабушка, четырёхлетний брат и 15-летняя сестра – они не пострадали. Пострадавшего ребёнка доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, но после осмотра отпустили домой.По предварительным данным, 54-летняя бабушка не справилась с управлением из-за сильного снегопада и выехала на встречную полосу.Сообщается, что трёхлетний мальчик всю поездку был в детском кресле, а вот его четырёхлетний брат перевозился с нарушением — на подушке, без специального кресла. За это на бабушку составили протокол.