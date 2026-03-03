В Серове студент хотел задонатить в игру, но лишился 16 тысяч рублей





– сказали в полиции. «МО МВД России "Серовский" убедительно просит не откликаться на заманчивые предложения интернет- пользователей, лжемастеров и специалистов. В первую очередь – это неизвестное вам лицо, даже если вы на протяжении нескольких дней, месяцев, лет были с ним в тесном интернет-общении. По ту сторону экрана может скрываться вовсе не друг, а злоумышленник, жаждущий любым способом завладеть вашими деньгами (и даже деньгами ваших родителей), при этом, называть себя вашим другом»,

В Серове студент одного из сельских техникумов хотел пополнить игровой аккаунт, но нарвался на мошенника и лишился 16 тысяч рублей.Как рассказали в МО МВД России «Серовский», куда обратился обманутый молодой человек, студент связался с неким Петром, который предлагал пополнить игровой кошелёк без комиссии. Для этого нужно было установить на телефон специальное приложение.Далее юноша сообщил Петру имя аккаунта, номера телефона и банковской карты, а затем включил демонстрацию экрана и под руководством «помощника» сделал несколько попыток пополнить счёт четырьмя тысячами рублей. Однако после этих попыток карта вдруг оказалась заблокирована, а Пётр исчез. Позже парень заметил, что на него оформили кредитную карту и перевели с неё 16 тысяч рублей.Мероприятие для возрастной категории 18+