Сильные морозы и снегопады сохранятся в Свердловской области до 11 марта

В Свердловской области до 11 марта сохранятся сильные морозы и снегопады. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, местами прогнозируются метели и порывы ветра до 18 м/с, сообщает Уралгидрометцентр.в Свердловской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой и умеренный снег. На дорогах возможны снежные заносы, ветер северный 4-9 м/с с порывами до 15 м/с. Ночная температура составит -23,-28°, на крайнем севере до -33°, днем воздух прогреется до -16,-21°. В Екатеринбурге ночью ожидается снег, -25°, днем небольшой снег и -19°.в регионе переменная облачность с местами небольшим снегом. Возможна изморозь, на дорогах — гололедица в виде снежного наката. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью температура будет держаться на уровне -24,-29°, в горах и низинах до -34°, днем -11,-16°. В Екатеринбурге без осадков, ночью -25°, днем -14°.синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег и метель. Ветер западный 5-10 м/с с порывами 15-18 м/с. Ночью температура составит -16,-21°, днем -2,-7°. В Екатеринбурге ночью осадков не ожидается, -17°, днем небольшой снег и -4°.