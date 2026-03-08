Возрастное ограничение 18+
Последствия снегопадов в Свердловской области ликвидируют 276 спецмашин
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Чистить дороги после снегопадов в Свердловской области выехали 276 спецмашин, сообщили в департаменте информационной политики.
Вместе с тем в Минтранспорта региона призывают водителей и пешеходов не создавать помех для дорожной техники.
Также жителям региона предлагают сообщать о заснеженных трассах и улицах.
Сделать это можно последующим телефонам:
– 8 800 200-63-06 – Тюменский и Челябинский тракты (дежурно-диспетчерская служба ФКУ «Уралуправтодор»);
– 8 915-743-81-38 – Пермский тракт по территории Свердловской области (ГК «Автодор»);
– 8 (343) 261-79-83 – региональные дороги (дорожная диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области);
– 8 (343) 304-12-04, 8 (343) 304-12-08 – улицы Екатеринбурга, (ЕДДС города).
В муниципалитетах советуют звонить в местные ЕДДС, а также через платформу обратной связи на «Госуслугах».
«Дорожные службы в круглосуточном режиме следят за состоянием трасс. Работы продолжатся до полного устранения последствий снегопада»,
– заверяют в ДИПе.
