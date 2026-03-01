Возрастное ограничение 18+
В Волчанске при пожаре в частном доме погиб человек
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Пожар в жилом доме произошёл поздним вечером 7 марта в Волчанске. Сообщение о возгорании на улице Садовой поступило спасателям в 22.06.
Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, огонь охватил частный жилой дом, надворные постройки и автомобиль. Общая площадь пожара составила 252 кв. м. В результате происшествия погиб один человек.
На место были направлены четыре единицы техники и 12 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Спасатели локализовали возгорание в 23.00, а в 00.06 ликвидировали открытое горение.
После этого пожарные продолжили проливку и разбор сгоревших конструкций. Полностью работы на месте происшествия завершились в 04.00. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, огонь охватил частный жилой дом, надворные постройки и автомобиль. Общая площадь пожара составила 252 кв. м. В результате происшествия погиб один человек.
На место были направлены четыре единицы техники и 12 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Спасатели локализовали возгорание в 23.00, а в 00.06 ликвидировали открытое горение.
После этого пожарные продолжили проливку и разбор сгоревших конструкций. Полностью работы на месте происшествия завершились в 04.00. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пожар площадью 1 квадратный метр в Свердловской области привел к травмам двух человек
28 февраля 2026
28 февраля 2026