В Волчанске при пожаре в частном доме погиб человек

Пожар в жилом доме произошёл поздним вечером 7 марта в Волчанске. Сообщение о возгорании на улице Садовой поступило спасателям в 22.06.Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, огонь охватил частный жилой дом, надворные постройки и автомобиль. Общая площадь пожара составила 252 кв. м. В результате происшествия погиб один человек.На место были направлены четыре единицы техники и 12 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Спасатели локализовали возгорание в 23.00, а в 00.06 ликвидировали открытое горение.После этого пожарные продолжили проливку и разбор сгоревших конструкций. Полностью работы на месте происшествия завершились в 04.00. Мероприятие для возрастной категории 18+