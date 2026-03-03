СК проверит информацию о нехватке воспитателей в детсаду Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В центральный аппарат Следственного комитета России представят доклад по ситуации с возможным нарушением прав детей в одном из детских садов Екатеринбурга. Поводом для проверки стали сообщения, появившиеся в социальных сетях, сообщает СК.По словам родителей, в единственном детском саду одного из жилищных кооперативов города возникла острая нехватка сотрудников. Из-за отсутствия воспитателей часть групп временно не работает. Также, как утверждают родители, в учреждении отсутствовали сотрудники, включая повара, поэтому семьи просили забирать детей домой в дневное время.Родители также сообщают, что очередь на получение места в этом детском саду превышает 200 человек.По данному факту следственные органы проводят проверку по ст. 293 УК РФ «Халатность». Как уточнили в СК России, глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе процессуальной проверки. Мероприятие для возрастной категории 18+