На дублере Сибирского тракта при въезде в Екатеринбург столкнулись около 11 автомобилей

Сегодня на 41 километре дублера Сибирского тракта при въезде в Екатеринбург произошло несколько массовых столкновений. По предварительным данным, в авариях участвуют около 11 транспортных средств, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.На месте работают автоинспекторы. Они выясняют обстоятельства ДТП, устанавливают участников и очевидцев, а также принимают меры по регулированию движения. В связи с происшествиями проезд по участку затруднён.Госавтоинспекция призвала водителей быть особенно внимательными и учитывать сложные погодные и дорожные условия. Мероприятие для возрастной категории 18+