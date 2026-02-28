Возрастное ограничение 18+
Поиски пропавших в Свердловской области: в феврале четверых нашли погибшими
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В феврале поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Свердловской области получил 73 заявки о пропавших людях. 50 человек удалось найти живыми, ещё четверых обнаружили погибшими. Об этом сообщили представители регионального отряда в своих соцсетях.
В семи случаях волонтёры помогли установить связь с родственниками, ещё шесть заявок не подтвердились. Поиски четырёх человек продолжаются, в одном случае удалось установить личность разыскиваемого.
В отряде напомнили о рисках, которые могут возникнуть с наступлением весны. Впереди период активного таяния снега, когда многие начинают очищать крыши и теплицы на дачных участках. Подтаявший снег становится тяжёлым и может сходить с крыши даже невысоких построек. Волонтёры отмечают, что в практике «ЛизаАлерт» уже были случаи, когда пропавших находили под сошедшими с крыши снежными массами во время уборки.
