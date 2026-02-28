Возрастное ограничение 18+

Поиски пропавших в Свердловской области: в феврале четверых нашли погибшими

11.53 Воскресенье, 8 марта 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В феврале поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Свердловской области получил 73 заявки о пропавших людях. 50 человек удалось найти живыми, ещё четверых обнаружили погибшими. Об этом сообщили представители регионального отряда в своих соцсетях.

В семи случаях волонтёры помогли установить связь с родственниками, ещё шесть заявок не подтвердились. Поиски четырёх человек продолжаются, в одном случае удалось установить личность разыскиваемого.

В отряде напомнили о рисках, которые могут возникнуть с наступлением весны. Впереди период активного таяния снега, когда многие начинают очищать крыши и теплицы на дачных участках. Подтаявший снег становится тяжёлым и может сходить с крыши даже невысоких построек. Волонтёры отмечают, что в практике «ЛизаАлерт» уже были случаи, когда пропавших находили под сошедшими с крыши снежными массами во время уборки.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга

Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году
11:53 Поиски пропавших в Свердловской области: в феврале четверых нашли погибшими
11:37 На дорогах Свердловской области за неделю выявили около 80 тысяч нарушений ПДД
18:12 Женщина погибла в ДТП на трассе возле Березовского
17:43 В Екатеринбурге из вейпшопов изъяли продукции почти на 6 миллионов рублей
17:00 «Клиника сердца» освободит помещения Уральского института кардиологии в Екатеринбурге до апреля
15:59 В Свердловской области ожидаются сильный снег и порывы ветра до 17 м/с
14:47 В Екатеринбурге 64-летний водитель погиб в ДТП на ЕКАД
14:04 Более 20 тонн яблок ввезли в Екатеринбург без уведомления Россельхознадзора
13:03 Осужденный в Екатеринбурге за шпионаж журналист Эван Гершкович анонсировал книгу о заключении в России
12:18 В Свердловской области сошли с рельсов два вагона у станции Адуй
11:23 Десять человек спасены при пожарах в жилых домах Свердловской области за сутки
21:13 В преддверии праздника в «РЖД» посчитали количество сотрудниц
20:37 В норе под Каменском замерзают новорожденные щенки
20:16 В Екатеринбурге судят бизнесвумен за хищение 15 миллионов туристических грантов
19:17 Кардиолог и эндокринолог СОКБ №1 провели первый выездной приём в Ивделе
19:04 Про женские образы в творчестве скульптора расскажут в музее Эрнста Неизвестного
18:23 Компания «РЖД» признана виновной в гибели лося под Невьянском
16:59 Директора красноуральской школы оштрафовали за несоблюдение антитеррористической защищённости
16:50 Метели и морозы ожидаются в выходные в Свердловской области
16:32 В Екатеринбурге с курьера мошенников взыскали украденные у пенсионера 16 миллионов рублей
16:22 Прокуратура начала проверку после сообщений о школьной драке в Нижнем Тагиле
16:12 Обвиняемый в убийстве бывшей жены-медсестры в Рефтинском заявил, что любил супругу
15:52 Воспитанники свердловских спортшкол провели праздничные акции накануне Международного женского дня
15:08 СМИ сообщают о школьной драке в Нижнем Тагиле
14:32 Почти половина малого бизнеса в России принадлежит женщинам
14:22 У жителя Туринска конфисковали автомобиль за повторное вождение в пьяном виде
