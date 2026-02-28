Возрастное ограничение 18+
Свердловский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам прав потребителей
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловское управление Роспотребнадзора запустило горячую линию по вопросам защиты прав потребителей.
Звонки принимаются по будням с 08.30 до 17.00 до 20 марта.
Звонить можно в областное управление (8 (343) 374-14-55, 8 929 214-49-07), центральный Екатеринбургский отдел (8 (343) 272-000-7, 8 952 130-57-86) и другие.
Больше номеров можно найти тут.
При необходимости жители Свердловской области могут обратиться лично в консультационные пункты. Адреса можно посмотреть здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Специалисты проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг, в том числе через интернет, защиты своих прав в различных жизненных ситуациях»,
– сообщили в ведомстве.
