В Полевском спасли кота из вентиляционной шахты девятиэтажки

рассказывает Евгений Зенков. «Под мощным бетонным навесом находились выходы каналов – две относительно широкие прямоугольные шахты и несколько узких. Никаких звуков оттуда слышно не было.Мы заканчивали осмотр эндоскопом второй широкой шахты. По длине оставшейся на поверхности части 30-метрового провода можно было сделать вывод, что скоро должно показаться дно. И я сказал, что, похоже, тут тоже ничего нет. В следующий миг на экране возникли и сразу исчезли два огонька.Это, конечно, не мог быть случайный блик на экране. А потом вдруг разом проступили очертания кота на цементном дне. Тут он поднял голову – и снова зажглись два огонька»,

– рассказал Зенков. «Это был буквально живой скелет, обтянутый шкурой. С голубеньким ошейником на тонкой шее»,

В Полевском спасли кота, который застрял в вентиляционной шахте девятиэтажного дома на улице Декабристов.Как рассказал екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков, вызволявший кота из ловушки, услышав кошачьи крики, жильцы обращались в управляющую компанию. Но там им просто предложили подождать несколько дней, пока кот не утихнет. Тогда люди стали звонить в «112»: в первый раз им ответили, что кошками не занимаются, но во второй раз ответил другой оператор, который дал номер Зенкова.Екатеринбургский зооспасатель поехал в Полевской сразу после работы. Заявительница обеспечила доступ на крышу, куда выходят башенки вентиляционных шахт, и показала, откуда слышала крики.После этого началась спасательная операция. Кота пытались зацепить специальной петлёй, но из-за того, что он уткнулся носом вниз и замер, ничего не получалось. Тогда зооспасатель сбросил в шахту немного влажного корма. Кот, учуяв запах, стал шевелиться, и в этот момент удалось надеть петлю. Однако «удавка» наделась на шею ненадёжно, из-за чего у спасателя были опасения, что кот упадёт, да и держать так долго животное было неправильно, но всё обошлось – скоро он появился на поверхности.После спасения кота повезли в клинику. Он провёл день в стационаре, и его передали на передержку для спасённых кошек. Мероприятие для возрастной категории 18+