На дорогах Свердловской области за неделю выявили около 80 тысяч нарушений ПДД
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 23 февраля по 1 марта на дорогах Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции пресекли около 80 тысяч нарушений правил дорожного движения. Из дорожного процесса были исключены 90 водителей, находившихся в состоянии опьянения, а также более 270 человек, не имеющих водительских прав или лишённых права управления. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
За этот период в регионе зарегистрировали 1148 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли два человека, ещё 39 получили травмы. Наибольшее число ДТП произошло в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле зафиксировано 68 происшествий, в Первоуральске 47, в Верхней Пышме 35.
Наиболее аварийным днём стало 28 февраля, когда произошло около 139 ДТП. Как отмечают в Госавтоинспекции Свердловской области, основные причины аварий связаны с несоответствием скорости дорожным условиям, нарушением очередности проезда, выездом на встречную полосу, ошибками при проезде пешеходных переходов и неправильным выбором дистанции.
