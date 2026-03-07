Возрастное ограничение 18+
В Карпинске водитель Kia не пропустил машину скорой помощи
Кадр из видео: Е1
В Карпинске водитель Kia не пропустил машину скорой помощи, которой нужно было везти пациента в больницу.
Происшествие попало на запись камеры на подъезде. Видео опубликовало издание E1.ru. По данным ресурса, медики посадили пациента в машину и попытались выехать, но путь преградила Kia: не помогли ни маячки, ни сирена, ни личное обращение к водителю. В итоге скорой пришлось сдавать назад, чтобы пропустить иномарку.
Официально инцидент пока не комментировали. Мероприятие для возрастной категории 18+
Происшествие попало на запись камеры на подъезде. Видео опубликовало издание E1.ru. По данным ресурса, медики посадили пациента в машину и попытались выехать, но путь преградила Kia: не помогли ни маячки, ни сирена, ни личное обращение к водителю. В итоге скорой пришлось сдавать назад, чтобы пропустить иномарку.
Официально инцидент пока не комментировали. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Женщина погибла в ДТП на трассе возле Березовского
07 марта 2026
07 марта 2026
В больнице №24 Екатеринбурга открывают «Школу здоровья» и занятия по когнитивному долголетию
03 марта 2026
03 марта 2026
СМИ сообщают о школьной драке в Нижнем Тагиле
06 марта 2026
06 марта 2026
В Екатеринбурге 64-летний водитель погиб в ДТП на ЕКАД
07 марта 2026
07 марта 2026