Возрастное ограничение 18+
Паслер связал снижение числа ДТП в Свердловской области с ремонтом дорог
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Денис Паслер связал снижение количества ДТП с ремонтом дорог в регионе.
Вместе с тем глава региона сообщил о ремонте трёх мостов на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов»: путепровода на 23-м километре, моста через реку Большой Актай и переправы через реку Ляля у Новой Ляли. Также он рассказал о ремонте мостового перехода через реку Сысерть на трассе «Сысерть – Верхняя Сысерть – Охотхозяйство».
Согласно официальным данным, в 2025 году в Свердловской области зарегистрировали 2547 аварий – на 185 меньше, чем в 2024-м. При этом выросла смертность: в прошлом году погибло на 43 человека больше, чем годом ранее. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Статистика показывает, что в Свердловской области снижается количество ДТП. Это во многом результат комплексной модернизации дорожной сети»,
– написал Паслер.
Вместе с тем глава региона сообщил о ремонте трёх мостов на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов»: путепровода на 23-м километре, моста через реку Большой Актай и переправы через реку Ляля у Новой Ляли. Также он рассказал о ремонте мостового перехода через реку Сысерть на трассе «Сысерть – Верхняя Сысерть – Охотхозяйство».
Согласно официальным данным, в 2025 году в Свердловской области зарегистрировали 2547 аварий – на 185 меньше, чем в 2024-м. При этом выросла смертность: в прошлом году погибло на 43 человека больше, чем годом ранее. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию