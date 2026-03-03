Возрастное ограничение 18+

Паслер связал снижение числа ДТП в Свердловской области с ремонтом дорог

15.04 Понедельник, 9 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Денис Паслер связал снижение количества ДТП с ремонтом дорог в регионе.

«Статистика показывает, что в Свердловской области снижается количество ДТП. Это во многом результат комплексной модернизации дорожной сети»,

– написал Паслер.


Вместе с тем глава региона сообщил о ремонте трёх мостов на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов»: путепровода на 23-м километре, моста через реку Большой Актай и переправы через реку Ляля у Новой Ляли. Также он рассказал о ремонте мостового перехода через реку Сысерть на трассе «Сысерть – Верхняя Сысерть – Охотхозяйство».

Согласно официальным данным, в 2025 году в Свердловской области зарегистрировали 2547 аварий – на 185 меньше, чем в 2024-м. При этом выросла смертность: в прошлом году погибло на 43 человека больше, чем годом ранее.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
