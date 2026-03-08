Возрастное ограничение 18+
Трое детей пропали в Екатеринбурге 8 марта
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ищут троих несовершеннолетних, которые вчера, 8 марта, не вернулись домой.
Поисковый отряд «Прорыв» сообщает об исчезновении 11-летней Зарины Курбоновой и 12-летней Софии Рыбаловой.
Зарина ростом 161 сантиметр, среднего телосложения, с красными длинными волосами и светло-карими глазами. Из особых примет шрам на шее слева и, возможно, пирсинг под верхней губой. Была одета в светло-голубые брюки, тёмные кроссовки и светло-коричневую куртку с капюшоном.
София ростом 154,5 сантиметра, у неё худощавое телосложение, чёрные волосы с красным отливом и зелёные глаза. На момент пропажи была одета в белую куртку, чёрные брюки, чёрную футболку, чёрные ботинки. Уходила без шапки.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» также публикует ориентировку на 16-летнего Романа Дмитриева. Он ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Был в бежевой куртке, тёмно-серых джинсах, белых кроссовках и белой шапке. С собой у него был белый рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших, просят звонить по телефону «112». Мероприятие для возрастной категории 18+
Поисковый отряд «Прорыв» сообщает об исчезновении 11-летней Зарины Курбоновой и 12-летней Софии Рыбаловой.
Зарина ростом 161 сантиметр, среднего телосложения, с красными длинными волосами и светло-карими глазами. Из особых примет шрам на шее слева и, возможно, пирсинг под верхней губой. Была одета в светло-голубые брюки, тёмные кроссовки и светло-коричневую куртку с капюшоном.
София ростом 154,5 сантиметра, у неё худощавое телосложение, чёрные волосы с красным отливом и зелёные глаза. На момент пропажи была одета в белую куртку, чёрные брюки, чёрную футболку, чёрные ботинки. Уходила без шапки.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» также публикует ориентировку на 16-летнего Романа Дмитриева. Он ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Был в бежевой куртке, тёмно-серых джинсах, белых кроссовках и белой шапке. С собой у него был белый рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших, просят звонить по телефону «112». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию