Глава СК России поручил доложить о расследовании драки в школе Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения школьницы на сверстника в Нижнем Тагиле.
Сообщение о том, что шестиклассница избила мальчика из параллели, появилось в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил». По данным канала, мальчик сказал что-то неприятное о родителях девочки, чем её сильно обидел. Сначала между шестиклассниками произошла словесная перепалка, но позже девочка выволокла мальчика из класса и стала его бить.
Ранее прокуратура начала проверку обстоятельств конфликта, чтобы оценить соблюдение прав учащихся и законность действий педагогов.
06 марта 2026
06 марта 2026