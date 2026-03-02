Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС сообщает о трёх погибших в пожарах за сутки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области произошло 12 пожаров, три из которых закончились трагично.
Как сообщили в областном МЧС, один случай произошёл в Новой Ляле на улице Демьяна Бедного, где загорелся частный жилой дом. При тушении спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Площадь составила 80 квадратных метров, на тушение ушло 88 минут.
Второе происшествие со смертельным исходом зарегистрировали в Каменске-Уральском на 1-й Синарской, где сгорела бытовка. Погибший также мужчина. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, ликвидировали пожар за 19 минут.
Третий пожар потушили в Волчанске на улице Садовой. Там загорелся частный жилой дом. В результате ЧП погиб его хозяин. Площадь составила 252 квадратных метра, возгорание ликвидировали за 116 минут.
