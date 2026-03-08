На М-12 в районе Первоуральска ограничено движение из-за ДТП с грузовиками

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Движение на 301-м километре автодороги М-12 «Ачит – Екатеринбург» в Первоуральском районе временно ограничено. Причиной стало столкновение трёх грузовых автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.Экипажи ДПС работают на месте происшествия, организован объезд через поселок Билимбай. По данным автоинспекции, движение ограничено в направлении Перми.На трассе ведётся оформление ДТП, причины и обстоятельства аварии устанавливаются. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать осторожность и учитывать временные изменения маршрута. Мероприятие для возрастной категории 18+