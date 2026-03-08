Возрастное ограничение 18+
На М-12 в районе Первоуральска ограничено движение из-за ДТП с грузовиками
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Движение на 301-м километре автодороги М-12 «Ачит – Екатеринбург» в Первоуральском районе временно ограничено. Причиной стало столкновение трёх грузовых автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Экипажи ДПС работают на месте происшествия, организован объезд через поселок Билимбай. По данным автоинспекции, движение ограничено в направлении Перми.
На трассе ведётся оформление ДТП, причины и обстоятельства аварии устанавливаются. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать осторожность и учитывать временные изменения маршрута.
