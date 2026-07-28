Прогуляться по «Цыганскому посёлку» приглашают екатеринбуржцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Информативную прогулку по одному из самых опасных (как принято считать в народе) мест Екатеринбурга организуют в ближайшую субботу. В этот день, 8 августа, у самых любознательных появится шанс узнать много интересного о «Цыганском посёлке».Цыганский посёлок — так прозвали часть Юго-Западного микрорайона на улице Шаумяна. Вероятно, вереница необычных домиков скоро исчезнет под натиском новостроек, поэтому прогулка здесь в сопровождении гида может оказаться прощальной.Проводником по Цыганскому посёлку выступит гид сообщества «Екбгуляем», выпускница школы гидов «Глазами инженера» и магистр философских наук Анна Васильева, которая известна также под творческим псевдонимом «Уральская барышня». Она обещает не классическую экскурсию с заученными датами и фамилиями, а живой разговор о привычной и разномастной городской среде и о том, какое будущее может ждать это место. В маршрут она собирается включить настоящий винегрет из местных достопримечательностей: посёлковую атмосферу, капром-мечеть, шикарные особняки цыганских баронов, адвентистскую церковь и, конечно, лучший кебаб в городе. Участники прогулки смогут посмотреть на посёлок под новым углом, обсудить, почему он оказался на грани исчезновения, и услышать истории, которые не найти в путеводителях.Прогулка начнётся в субботний полдень. Как на неё попасть, можно узнать из телеграм-канала «Уральская барышня». Мероприятие для возрастной категории 18+