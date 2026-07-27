За неделю в Свердловской области появилось больше семисот новых граждан

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Традиционно в начале недели Минздрав Свердловской области делится статистикой по родам прошлой семидневки. Согласно данным, опубликованным интернет-ресурсом «Здоровье уральцев», за период с 27 июля по 2 августа в роддомах региона появились 705 малышей, что немножко больше, чем обычно.Мальчиков за неделю, как водится, родилось чуть больше — среди их 361. Девочек, соответственно, было 344. Особый повод для радости в пяти семьях — прибавление двойняшками.Больше всего родов пришлось на перинатальные центры Екатеринбурга — там медики приняли 460 новорождённых. Остальные распределились по межмуниципальным центрам, где случилось 110 родов. Был и случай «экстрима»: одни роды приняли прямо в ургентном зале — когда счёт шёл на минуты и врачи не стали ждать перевода в операционную.Минздрав приводит также статистику по возрасту рожениц. Среди них 519 человек не достигли 35 лет. Ещё 181 дама уже достигла 35-летия или даже давно миновала этот возраст. Мероприятие для возрастной категории 18+